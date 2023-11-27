«Да кто она такая?» Маша Распутина снова проехалась по погибшей Фриске

На шоу «Легенды "Ретро FM"» Маша Распутина появилась не в духе и сразу устроила несколько скандалов. На вопрос журналистки, не прилетало ли когда-нибудь Распутиной за её любовь позлословить о коллегах, та возмутилась, мол, когда это такое было, и заявила, что журналистка с Луны упала.

Зато потом звезда шансона подтвердила свою репутацию, пройдясь по Жанне Фриске. У Распутиной спросили, как она относилась к коллеге, но та рассердилась на вопрос. «Да кто такая эта Жанна Фриске? Кто она? Я её не знаю и не знала никогда!» — заявила она журналистам.

На такие слова очень обиделся отец Жанны. По его словам, его дочь никогда ни с кем не конфликтовала и ко всем относилась хорошо, поэтому такие выпады вызывают недоумение. «Распутина оскорбляла её уже после смерти. Она очень высокого мнения о себе», — признался мужчина.

Этот случай стал не первым, когда Маша Распутина расстроила родных Жанны. В 2021 году на ток-шоу «Прямой эфир» бывшая жена Виктора Захарова — мужа Распутиной — заявила, что звезда шансона некрасиво отреагировала на смерть Жанны. Все плакали и переживали утрату, а Распутина сказала: «На одну женщину лёгкого поведения меньше стало».

Распутина до сих пор отрицает те слова и даже судилась с Ольгой Захаровой, обвиняя её в клевете.

Тем временем врачи напомнили про 6 признаков тихого, но агрессивного рака мозга, который сгубил Жанну Фриске. Ознакомиться с ними можно здесь.