Далай-лама раскрыл, как стать счастливым в 2024 году. Помедленнее, мы записываем

Далай-лама рассказал, как люди по всему миру смогут стать счастливыми в 2024 году. В первую очередь нужно примириться с самим собой и достичь внутренней гармонии.

«Каждое живое существо обладает способностью к взращиванию внутреннего умиротворения. Поступая так, мы способствуем миру в нашем глобальном сообществе», — заявил лидер тибетского буддизма.

Он добавил, что именно потому что человек — животное социальное, счастливым он может быть только в обществе. Чтобы стать счастливее, Далай-лама посоветовал помогать окружающим или хотя бы не делать зла.

«Я обнаружил, что помощь другим — это лучший способ принести счастье и покой самим себе», — признался Далай-лама и поздравил всех с Новым годом, пожелав всем благополучия.

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