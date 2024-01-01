Жизнь
11:20, 01 января 2024
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Далай-лама раскрыл, как стать счастливым в 2024 году. Помедленнее, мы записываем

Лидер тибетского буддизма обратился с новогодним поздравлением к жителям всего мира независимо от религий и убеждений и дал совет, как лучше для себя и окружающих провести новый, 2024 год. Далай-лама XIV не стал изменять себе и в первую очередь пожелал всем достичь внутреннего умиротворения и покоя, это и будет первым шагом к счастью.

Далай-лама раскрыл, как стать счастливым в 2024 году. Помедленнее, мы записываем
© jly un / Unsplash

Далай-лама рассказал, как люди по всему миру смогут стать счастливыми в 2024 году. В первую очередь нужно примириться с самим собой и достичь внутренней гармонии.

«Каждое живое существо обладает способностью к взращиванию внутреннего умиротворения. Поступая так, мы способствуем миру в нашем глобальном сообществе», — заявил лидер тибетского буддизма.

Он добавил, что именно потому что человек — животное социальное, счастливым он может быть только в обществе. Чтобы стать счастливее, Далай-лама посоветовал помогать окружающим или хотя бы не делать зла.

«Я обнаружил, что помощь другим — это лучший способ принести счастье и покой самим себе», — признался Далай-лама и поздравил всех с Новым годом, пожелав всем благополучия.

А как ещё можно привлечь счастье и богатство в новом году, читайте здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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