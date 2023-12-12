Ксения Бородина рассказала, от каких мужчин нужно бежать

По словам Бородиной, не стоит тратить время на женатых мужчин. Лично для неё такие отношения — табу. Она объяснила, что построить счастливую семью, разбив чужую, невозможно, а всем женщинам, которые с ней не согласны, нужна терапия. Бородина также назвала несколько признаков, которые должны насторожить в общении с мужчиной:

мужчина не может общаться по вечерам и ссылается на срочные дела;

он не приглашает вас домой;

партнёр не разрешает выкладывать совместные фото;

ваше общение происходит только в одном мессенджере;

он не знакомит вас с друзьями и родственниками;

парень запрещает вам пользоваться парфюмом.

Телеведущая призвала бежать от таких мужиков, пока не поздно. «Дальше — хуже, — подытожила она. — Ну, с этим не поспоришь!» — отметила она.

Впрочем, иногда сердцу не прикажешь. Вот недавно стало известно, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев жил на две семьи, пока не признался во всём жене.