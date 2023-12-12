Жизнь
13:20, 12 декабря 2023
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Ксения Бородина рассказала, от каких мужчин нужно бежать

Каждая женщина стремится найти хорошего спутника жизни, с которым можно построить счастливую семью. Правда, найти такого партнёра порой непросто — отношения могут принести боль и разочарование. Чтобы уберечь дам от лишних ошибок, телеведущая Ксения Бородина решила дать девушкам несколько полезных советов. К слову, недавно она отучилась на психолога.

Ксения Бородина рассказала, от каких мужчин нужно бежать

© borodylia/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По словам Бородиной, не стоит тратить время на женатых мужчин. Лично для неё такие отношения — табу. Она объяснила, что построить счастливую семью, разбив чужую, невозможно, а всем женщинам, которые с ней не согласны, нужна терапия. Бородина также назвала несколько признаков, которые должны насторожить в общении с мужчиной:

  • мужчина не может общаться по вечерам и ссылается на срочные дела;
  • он не приглашает вас домой;
  • партнёр не разрешает выкладывать совместные фото;
  • ваше общение происходит только в одном мессенджере;
  • он не знакомит вас с друзьями и родственниками;
  • парень запрещает вам пользоваться парфюмом.

Телеведущая призвала бежать от таких мужиков, пока не поздно. «Дальше — хуже, — подытожила она. — Ну, с этим не поспоришь!» — отметила она.

Впрочем, иногда сердцу не прикажешь. Вот недавно стало известно, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев жил на две семьи, пока не признался во всём жене.

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