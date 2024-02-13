Дана Борисова лишилась чувств из-за коварных препаратов

Когда приехала скорая, Борисова пришла в себя и отказывалась от госпитализации. Она пожаловалась на слабость и сухость во рту. При этом давление у неё оказалось низким, а пульс — высоким. Домашние были почти уверены, что Дана взялась за старое, так как симптомы были очень похожие. Плюс сама женщина не могла объяснить, что с ней случилось.

Позже Борисова объяснила, что колола себе уколы для похудения и скинула уже 9 кило, а хочет ещё 5 или 6. При этом у неё был заметный тремор, отёки на руках и ногах и головные боли. В итоге ведущая всё-таки оказалась в больнице, где и проходит обследование.

Ранее Яна Рудковская тоже посадила себе здоровье, пытаясь похудеть на чудо-таблетках.