Опубликовано 13 февраля 2024, 11:50
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Дана Борисова лишилась чувств из-за коварных препаратов
В погоне за стройным телом люди готовы порой идти на безумные вещи — колоть уколы красоты, невзирая на побочку и возможные риски. Вот и 47-летняя телеведущая Дана Борисова попала в больницу из-за таких препаратов. Её 16-летняя дочь обнаружила мать без сознания дома, вызвала скорую и позвонила бабушке. Та решила, что Дана снова начала принимать запрещёнку, но оказалось, что дело в тяге к красоте.
Когда приехала скорая, Борисова пришла в себя и отказывалась от госпитализации. Она пожаловалась на слабость и сухость во рту. При этом давление у неё оказалось низким, а пульс — высоким. Домашние были почти уверены, что Дана взялась за старое, так как симптомы были очень похожие. Плюс сама женщина не могла объяснить, что с ней случилось.
Позже Борисова объяснила, что колола себе уколы для похудения и скинула уже 9 кило, а хочет ещё 5 или 6. При этом у неё был заметный тремор, отёки на руках и ногах и головные боли. В итоге ведущая всё-таки оказалась в больнице, где и проходит обследование.
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