Давабузикам быть? Бузова призналась, стоит ли ждать воссоединения с Давой

Как объяснила Бузова, во время съёмок шоу «Сокровища императора» в Китае, ей удалось пообщаться с Давой, но не более того. Тогда журналисты задали ей вопрос с подоплёкой — как телеведущая относится к поговорке о том, что в одну реку нельзя войти дважды, конечно же, намекая на её отношения с Давой. И ответ вышел спорный.

Бузова заявила, что в одну и ту же реку действительно нельзя войти дважды, потому что всё течёт и всё меняется. «Река меняется, течение уносит старую воду и приносит новую. Поэтому второй раз вы входите уже в новую реку», — заявила певица. Однако фанаты после её слов разделились на два лагеря: кто-то поставил крест на давабузиках, а кто-то уверен, что надежда есть, просто для новых и умудрённых опытом Давы и Бузовой.

Тем не менее на награждении Fashion TV раздетую Бузову со сцены унёс неизвестный мужчина. Что там произошло — можно почитать здесь.