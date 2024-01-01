Жизнь
13:20, 01 января 2024
1 мин.

Давабузикам быть? Бузова призналась, стоит ли ждать воссоединения с Давой

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в конце года не единожды давала пищу для слухов о том, что её отношения с Давидом Манукяном, которого все больше знают как Даву, не только далёкое прошлое, но и вероятное будущее. В новогодний вечер артистка прокомментировала все сплетни, и для поклонников давабузиков новости сомнительные.

Давабузикам быть? Бузова призналась, стоит ли ждать воссоединения с Давой
© t.me/byzovahouse

Как объяснила Бузова, во время съёмок шоу «Сокровища императора» в Китае, ей удалось пообщаться с Давой, но не более того. Тогда журналисты задали ей вопрос с подоплёкой — как телеведущая относится к поговорке о том, что в одну реку нельзя войти дважды, конечно же, намекая на её отношения с Давой. И ответ вышел спорный.

Бузова заявила, что в одну и ту же реку действительно нельзя войти дважды, потому что всё течёт и всё меняется. «Река меняется, течение уносит старую воду и приносит новую. Поэтому второй раз вы входите уже в новую реку», — заявила певица. Однако фанаты после её слов разделились на два лагеря: кто-то поставил крест на давабузиках, а кто-то уверен, что надежда есть, просто для новых и умудрённых опытом Давы и Бузовой.

Тем не менее на награждении Fashion TV раздетую Бузову со сцены унёс неизвестный мужчина. Что там произошло — можно почитать здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.