«Давайте будем думать головой». Звезда из «Слова пацана» обратился к фанатам, играющим в бандитов

У себя в телеграме 16-летний Могильников прокомментировал сообщения о том, что в Татарстане подростки начали подражать героям криминального сериала, воссоздавать ОПГ и использовать бандитский сленг.

«Люди, ё-моё. Я понимаю, что вам очень понравился сериал, но давайте не будем романтизировать все это. <...> Вы посмотрите, как хорошо на улицах, — никто не дерётся, все живут дружно, развиваются, любят семью, помогают друг другу», — заявил актёр.

По его словам, 1980–1990-е годы были страшным временем, поэтому не нужно пытаться его воссоздавать в реальности. «Давайте будем думать головой и лучше займёмся саморазвитием, нежели созданием каких-то группировок и банд», — заявил Ярослав.

Действие сериала «Слово пацана» происходит в Казани конца 80-х, когда подростки сбивались в «улицы» и терроризировали город. Они воевали друг с другом за районы, делили территории и выработали даже собственный свод правил. Подробнее о том, почему вокруг сериала о подростковых бандах столько хайпа и критики, мы рассказывали здесь.