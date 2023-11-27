«Даёт столько, что не унести». Экс-жена Пьехи рассказала, какой из него отец
Модель Наталья Горчакова рассказала об отцовских качествах своего бывшего мужа — певца Стаса Пьехи. По её словам, Пьеха щедро обеспечивает их 9-летнего сына, который после развода остался жить с мамой. Даёт ему столько, что некуда девать, призналась она. Также Стас созванивается с сыном и жалеет, что не может проводить с ним много времени. Пьеха и Горчакова развелись в 2016 году.
В эфире программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ Горчакова рассказала, что её сын скучает по отцу. Они могут в любое время созвониться, Пьеха уделяет этому время. Также он не скупясь обеспечивает своего сына.
«Стас вообще молодец. Он очень хороший папа. Дает столько, что просто не унести, некуда девать», — отметила Горчакова.
36-летняя фотомодель призналась, что воспитывать ребёнка стало непросто. Мальчику пришлось сменить уже три школы.
«Он такой очень внесистемный, очень хулиганистый. Он спорит с учителями. Петя не дает мне расслабиться ни на минуту», — поделилась она.
Горчакова и Пьеха расстались в 2015 году. При этом в браке пара пробыла до 2016 года, пока певец не решил окончательно уйти из семьи. Он заявил, что что ему «надо ещё дозреть немного, чтобы по-настоящему быть готовым к отношениям».