Даже не ободок унитаза. 5 самых грязных вещей, которые вы постоянно трогаете

В любом помещении немало рассадников бактерий и вирусов — все знают, что лучше не облизывать руки после дверных ручек и уличной обуви. Но опасность в себе таят и вполне привычные вещи, которые мы используем регулярно, а то и каждый день. Какие повседневные предметы считаются самыми грязными, рассказывает газета Daily Mail.