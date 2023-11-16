13:20, 16 ноября 2023
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Даже не ободок унитаза. 5 самых грязных вещей, которые вы постоянно трогаете
В любом помещении немало рассадников бактерий и вирусов — все знают, что лучше не облизывать руки после дверных ручек и уличной обуви. Но опасность в себе таят и вполне привычные вещи, которые мы используем регулярно, а то и каждый день. Какие повседневные предметы считаются самыми грязными, рассказывает газета Daily Mail.
Какие вещи представляют угрозу для здоровья
Вот о каких предметах говорят исследователи:
- продуктовые тележки: как показывают американские исследования, свыше 75% таких корзин дали положительный результат на фекальные бактерии, в целом они оказались грязнее унитазов, ведь последние моют чаще;
- мобильные телефоны: на них тоже куда больше бактерий, чем на унитазах, ведь пользуются ими регулярно, а протирают почти никогда;
- стаканы для зубных щёток: почти никогда не моются, хотя как минимум дважды в день намокают, что делает их потенциальным домом для плесени, грибков и кишечной палочки;
- офисные кофейные чашки: остаются грязными из-за общих кухонных губок, которые крайне редко меняют;
- вещи после стирки: порой отдельные патогены выживают после полоскания, отжима и даже сушки, особенно в вещах, которые долго сохнут.
Как себя обезопасить
- Протирайте ручку продуктовой тележки и мобильный телефон дезинфицирующей салфеткой.
- Регулярно мойте стаканы для зубных щёток и офисные кофейные чашки. Последние — по возможности в посудомоечной машине.
- Следите, чтобы вещи не оставались сырыми после стирки, и при необходимости повторите цикл, установив высокую температуру, чтобы убить оставшиеся патогены.