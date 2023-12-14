Даже школьница станет гранд-дамой. Дизайнер рассказал, какие вещи нельзя носить молодым

7 модных ошибок, которые прибавят лет

1. Слишком дорогая одежда

Коко Шанель как-то сказала, что ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм. Да, одежда элитных марок подчёркивает состоятельность и статус в обществе. Но в то же время делает из вас настоящую гранд-даму, чьи года чётко читаются на вещах с логотипами.

Поэтому учитесь смешивать брендовую одежду с демократичными марками. Это, к слову, умели и умеют делать королевские особы — от принцессы Дианы до Кейт Миддлтон.

2. Неподходящий выбор цветовой гаммы

Цвета играют важную роль и могут добавить нам лишние годы. Некоторые ошибочно считают, что тёмные оттенки делают нас стройнее и скрывают недостатки. Однако это может создавать слишком тяжёлый и скучный образ, особенно если вы выбираете total black, без контрастных деталей. К тому же чёрный цвет прямо у лица придаёт ему измождённый вид.

Но не стоит впадать в другую крайность и выбирать чересчур яркие оттенки, неон лучше всё-таки оставить молодёжи. Лучше остановитесь на спокойных живых цветах, которые подчеркнут индивидуальность и придадут свежести.

3. Скучные аксессуары

Аксессуары могут добавить яркости в наш образ, но многие выбирают классические и скучные аксессуары, такие как жемчужины или серьги в форме гвоздиков. Это может придать состоятельности, но в то же время подчеркнёт возраст. Лучше использовать яркие и смелые аксессуары, которые будут подчёркивать нашу индивидуальность и молодость.

4. Искать всему пару

Во времена молодости наших мам считалось хорошим тоном искать всему пару. То есть если вы выходили с красной сумочкой, то и туфельки должны были быть такого же цвета.

Так вот, такой подход уже давно неактуален и, наоборот, намекает (да что там, кричит!) о возрасте дамы, которая придерживается подобного подхода. Помните, что сегодня в тренде неожиданные сочетания, в том числе цветовые.

5. Неправильный выбор обуви

Обувь может полностью изменить образ и сделать его либо более трендовым, либо, напротив, старушечьим. Вас никто не заставляет бегать сутки напролёт на высоченных шпильках, забыв о простоте и комфорте.

Сегодняшняя мода, к счастью, позволяет выбирать удобную обувь, которая в то же время соответствует современным модным тенденциям.

6. Неуместный выбор одежды для своей фигуры

Мода предлагает огромное разнообразие стилей и фасонов одежды. Однако не каждый тренд подойдёт конкретно вам. Важно чётко определить свою фигуру и выбирать одежду, которая её подчёркивает. Неподходящий силуэт может сделать нас старше и менее привлекательными.

Поэтому не стоит, к примеру, доставать из шкафа пиджак оверсайз просто потому, что сейчас их носят буквально все. Возможно, именно вас такой наряд превратит в бесформенную «тётку».

7. Небрежность и неряшливость

Стиль может быть выражен не только через одежду, но и через общий внешний вид. Небрежность и неряшливость — это то, что однозначно добавляет возраст. Важно следить за состоянием волос, кожи и ногтей. Ухоженный образ создаёт впечатление молодости и отражает заботу о себе.

И да, всегда держите спину прямо. Окружающие могут не заметить ваши морщины, но согнутую под грузом лет спину отметят всегда.