Дед Мороз попытался похитить маленького россиянина. Отбивали всем банком

По информации телеграм-канала, мальчик оказался в банке вместе с бабушкой. Она пришла в отделение по делам и прихватила ребёнка с собой. Когда объявили её талончик, она пошла к окну, оставив внука сидеть на диване. И тогда к нему подошёл неизвестный мужчина.

Он представился Дедом Морозом, просто в штатском, и стал предлагать ребёнку сбежать и закупиться подарками — мол, мальчик весь год хорошо себя вёл и их заслужил. Но пацан не поверил — его смутило отсутствие бороды и костюма, поэтому он отказался.

Мужчина отказ не принял, схватил ребёнка за руку и попытался вывести из отделения. Пацан сопротивлялся, и это заметила работница банка. Она отобрала ребёнка у похитителя и подняла шум, под который мужчина быстро сбежал. Сейчас его ищет полиция.

Бывали в народе случаи и более сумасшедшие. Например, одна женщина проникла в роддом через балкон и выкрала младенца, пока его мама спала.