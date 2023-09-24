Действительно ли полезно пить воду с лимоном? Ответил врач

По словам Ходянок, польза лимонной воды заключается в том, что:

её употребление перед едой поможет контролировать скачки инсулина ,

, этот напиток помогает вырабатывать АТФ (аденозинтрифосфорную кислоту — соединение, которое служит источником энергии для множества биохимических процессов). А значит, человек чувствует себя бодрым и энергичным. Плюс лимонная кислота — это антиоксидант.

(аденозинтрифосфорную кислоту — соединение, которое служит источником энергии для множества биохимических процессов). А значит, человек чувствует себя бодрым и энергичным. Плюс лимонная кислота — это антиоксидант. она может защитить наши почки от образования камней . Нутрициолог Ксения Чёрная ранее отмечала, что способ годится и для расщепления кальциевых камней, то есть тех, которые встречаются чаще всего.

. Нутрициолог Ксения Чёрная ранее отмечала, что способ годится и для расщепления кальциевых камней, то есть тех, которые встречаются чаще всего. в конце концов, с лимоном вкуснее, чем просто вода.

Но не спешите в магазин, возможно, этот напиток вам противопоказан. Вду с лимоном нежелательно употреблять при следующих заболеваниях:

болезни ЖКТ (язва желудка, гастрит, изжога);

аллергия на цитрусовые;

повышенная чувствительность зубной эмали;

заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее врач-эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елизавета Ольшевская рассказывала, что россияне обычно любят лимон за витамин С и вроде как надёжную защиту от гриппа и простуды. Она объяснила, что витамин этот есть и в других продуктах (и даже в большем количестве), а от заражения вирусами жёлтый плод не спасёт. Зато у него есть другие полезные свойства. Например, лимон: