Действительно ли полезно пить воду с лимоном? Ответил врач
Интернет пестрит советом начинать утро со стакана тёплой воды с лимоном: мол, это запустит пищеварение и придаст заряд сил. Так ли это на самом деле и кому вреден такой напиток, в своём блоге рассказала врач-нутрициолог Екатерина Ходянок.
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По словам Ходянок, польза лимонной воды заключается в том, что:
- её употребление перед едой поможет контролировать скачки инсулина,
- этот напиток помогает вырабатывать АТФ (аденозинтрифосфорную кислоту — соединение, которое служит источником энергии для множества биохимических процессов). А значит, человек чувствует себя бодрым и энергичным. Плюс лимонная кислота — это антиоксидант.
- она может защитить наши почки от образования камней. Нутрициолог Ксения Чёрная ранее отмечала, что способ годится и для расщепления кальциевых камней, то есть тех, которые встречаются чаще всего.
- в конце концов, с лимоном вкуснее, чем просто вода.
Но не спешите в магазин, возможно, этот напиток вам противопоказан. Вду с лимоном нежелательно употреблять при следующих заболеваниях:
- болезни ЖКТ (язва желудка, гастрит, изжога);
- аллергия на цитрусовые;
- повышенная чувствительность зубной эмали;
- заболевания сердечно-сосудистой системы.
Ранее врач-эндокринолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елизавета Ольшевская рассказывала, что россияне обычно любят лимон за витамин С и вроде как надёжную защиту от гриппа и простуды. Она объяснила, что витамин этот есть и в других продуктах (и даже в большем количестве), а от заражения вирусами жёлтый плод не спасёт. Зато у него есть другие полезные свойства. Например, лимон:
- улучшает работу мозга;
- повышает настроение;
- укрепляет капилляры и защищает от «плохого» холестерина;
- защищает от остеопороза;
- ускоряет обмен веществ и улучшает пищеварение.