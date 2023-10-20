Дело не в лени. Родителям прогульщиков объяснили, почему ребёнок не хочет в школу

Часто родители узнают, что их ребёнок — прогульщик, уже от учителей. Однако психолог уверена, что тревожные звоночки можно заметить и самостоятельно. Должно насторожить, если школьник:

жалуется на одноклассников или педагогов;

до последнего не хочет садиться за уроки;

становится раздражительным, когда речь заходит о его успехах в школе, или вообще отказывается её обсуждать;

плохо спит и плохо встаёт по утрам;

жалуется на кошмары и соматические заболевания (головную боль и болезни живота);

просит остаться хотя бы на один день дома.

Показательным также будет отсутствие любого интереса, связанного со школой, — начиная от того, что надеть, и заканчивая тем, какие будут уроки, добавила Гольдштейн.

Самые распространённые причины прогулов, по словам психолога:

страх провала из-за завышенных требований дома;

низкая самооценка;

вредные привычки и плохие компании;

сложные отношения с одноклассниками;

усталость и загруженность дополнительными занятиями и кружками.

Если вы поняли, что ребёнок пропускает занятия, первым делом нужно выяснить причину его поведения, отметила психолог в беседе с «Газетой.Ru». Причём спрашивать об этом нужно самого ребёнка, а не додумывать за него.

В зависимости от причины помочь прогульщику можно разными способами. Например, снизить нагрузку, если он её не тянет. А если прогулы связаны с обстановкой в школе — конфликтами с учителем или одноклассниками, стоит вмешаться и разобраться в происходящем, подчеркнула эксперт.

Один из возможных выходов — перевести ребёнка из негативной среды в более комфортную, особенно если речь идёт о буллинге. Вот как понять, когда пора искать новую школу.