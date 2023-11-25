День гармониста и Иван Снежный. Что отмечают 25 ноября и какие есть приметы?

25 ноября в России празднуют День гармониста. Гармошка — это из самых известных русских инструментов. Праздник посвящён всем профессионалам и любителям. Он учреждён в 1980 году Российским музыкальным обществом для сохранения и развития национального фольклора, русских музыкальных традиций и воспитания новых гармонистов. К слову, 25 число для отмечания праздника выбрано не случайно — у гармони по 25 клавиш на правой и левой руке.

Также в субботу, 25 ноября, — День домашней кухни. Праздник появился по инициативе пользователей социальных сетей, ведь там домашней кухне отдают особое внимание. И правда, с домашней кухней связано у россиян очень многое: домашние посиделки, сокровенные разговоры, уют домашнего очага. У этого дня нет каких-либо установленных традиций — каждый празднует его как хочет.

25 ноября русская православная церковь памятует святого Иоанна Милостивого, который был избран на патриарший пост не будучи ни монахом, ни клириком. Он жил аскетическую жизнь и заботился о бедных, раздавая свое имущество и помогая нуждающимся.

На Руси этот день называли Иваном Снежным и проводили ярмарки, считая, что покупки в этот день будут служить долго. Также была традиция не отказывать в помощи в этот день. Погодные приметы говорят о том, что снег в этот день предвещает теплую погоду, а сильные морозы — раннюю весну.

Кстати, совсем не давно прошёл Международных мужской день. Когда он был — рассказали тут.