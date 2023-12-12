День конституции РФ и Парамонов день: что отмечают 12 декабря

День конституции в России

В голосовании 12 декабря 1993 года участвовало 58,2 млн россиян — почти 55% от всего числа избирателей. Большинство высказалось за. Конституция вступила в силу спустя 2 недели после принятия — 25 декабря 1993 года.

С принятием Конституции в России поменялся государственный строй. Страна стала президентско-парламентской республикой с федеративным устройством и 3 ветвями власти — исполнительной, законодательной и судебной.

В 2020 году в Конституцию России внесли поправки. С такой инициативой 15 января выступил Владимир Путин. Датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию официально назначили 1 июля. Однако из-за бушевавшей тогда пандемии коронавируса голосовать можно было ещё несколько дней — с 25 по 30 июня.

В голосовании участвовало 74,1 млн россиян — почти 68% избирателей. Они проголосовали за изменения в основном законе. День конституции РФ включён в перечень памятных дат России. До 2004 года 12 декабря был нерабочим днём. Однако с 2005 года перестал быть таким.

Традиционно в День конституции в России торжественно вручают паспорта юным гражданам, которым исполнилось 14 лет.

Парамонов день: приметы на 12 декабря

Верующие 12 декабря чтят память святого Парамона. Он жил в III веке и прославился тем, что вступился за 370 последователей христианства, которых по приказу правителя восточных областей Аквиана пытали в темницах, чтобы они начали поклоняться языческим богам. Парамон объявил себя христианином и был казнён вместе с остальными мучениками.

Какие приметы есть на 12 декабря:

в этот день не рекомендуется переезжать, так как удачи на новом месте не будет,

нельзя тратиться на пустые покупки, иначе будут финансовые трудности,

запрещены любые магические ритуалы,

хорошо бы сделать небольшую уборку: пройтись веником по всем углам квартиры.

Наши предки верили, что если в ночь на Парамонов день звёзды яркие — будет похолодание, а если тусклые — оттепель. Если с утра была метель, значит, заметать будет до Николы Зимнего (19 декабря).