День конституции РФ и Парамонов день: что отмечают 12 декабря
В России каждый год 12 декабря отмечают День конституции. В 1993 году 12 декабря текст главного нормативного правового акта страны приняли на всенародном референдуме. Этот день включён в перечень памятных дат России. А по народному календарю 12 декабря — Парамонов день, и с ним связаны свои верования и приметы. Рассказываем про оба праздника.
День конституции в России
В голосовании 12 декабря 1993 года участвовало 58,2 млн россиян — почти 55% от всего числа избирателей. Большинство высказалось за. Конституция вступила в силу спустя 2 недели после принятия — 25 декабря 1993 года.
С принятием Конституции в России поменялся государственный строй. Страна стала президентско-парламентской республикой с федеративным устройством и 3 ветвями власти — исполнительной, законодательной и судебной.
В 2020 году в Конституцию России внесли поправки. С такой инициативой 15 января выступил Владимир Путин. Датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию официально назначили 1 июля. Однако из-за бушевавшей тогда пандемии коронавируса голосовать можно было ещё несколько дней — с 25 по 30 июня.
В голосовании участвовало 74,1 млн россиян — почти 68% избирателей. Они проголосовали за изменения в основном законе. День конституции РФ включён в перечень памятных дат России. До 2004 года 12 декабря был нерабочим днём. Однако с 2005 года перестал быть таким.
Традиционно в День конституции в России торжественно вручают паспорта юным гражданам, которым исполнилось 14 лет.
Парамонов день: приметы на 12 декабря
Верующие 12 декабря чтят память святого Парамона. Он жил в III веке и прославился тем, что вступился за 370 последователей христианства, которых по приказу правителя восточных областей Аквиана пытали в темницах, чтобы они начали поклоняться языческим богам. Парамон объявил себя христианином и был казнён вместе с остальными мучениками.
Какие приметы есть на 12 декабря:
- в этот день не рекомендуется переезжать, так как удачи на новом месте не будет,
- нельзя тратиться на пустые покупки, иначе будут финансовые трудности,
- запрещены любые магические ритуалы,
- хорошо бы сделать небольшую уборку: пройтись веником по всем углам квартиры.
Наши предки верили, что если в ночь на Парамонов день звёзды яркие — будет похолодание, а если тусклые — оттепель. Если с утра была метель, значит, заметать будет до Николы Зимнего (19 декабря).