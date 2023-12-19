День Николая Чудотворца: традиции и приметы 19 декабря
Верующие 19 декабря отмечают день памяти Николая Чудотворца, которого ещё называют Николаем Угодником. Он считается одним из самых почитаемых христианских святых: в августе отмечают день его рождения, а в мае перенесение его мощей из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народном календаре 19 декабря называют Никола Зимний. Рассказываем, какие традиции и приметы связаны с этим днём.
Православные христиане верили, что Николай Чудотворец в этот день обходил землю и прогонял нечистую силу из мира людей. В этот день в некоторых регионах устраивали большую трапезу на всё село, для которой закалывали быка. Также в этот день продавали хлеб и заключали хозяйственные сделки.
Верующие обращаются к Николаю Чудотворцу чаще других святых, пишет «Комсомольская правда». Считалось, что если 19 декабря поставить перед иконой святого 40 свечей и молиться, пока они не догорят, он исполнит просьбу.
Приметы на 19 декабря связаны с погодой. Если в этот день было ясно, значит, в мае будет тепло и сухо. Если выпали большие сугробы — весной будет много травы.