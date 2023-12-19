День Николая Чудотворца: традиции и приметы 19 декабря

Православные христиане верили, что Николай Чудотворец в этот день обходил землю и прогонял нечистую силу из мира людей. В этот день в некоторых регионах устраивали большую трапезу на всё село, для которой закалывали быка. Также в этот день продавали хлеб и заключали хозяйственные сделки.

Верующие обращаются к Николаю Чудотворцу чаще других святых, пишет «Комсомольская правда». Считалось, что если 19 декабря поставить перед иконой святого 40 свечей и молиться, пока они не догорят, он исполнит просьбу.

Приметы на 19 декабря связаны с погодой. Если в этот день было ясно, значит, в мае будет тепло и сухо. Если выпали большие сугробы — весной будет много травы.