«Денег дайте, без советов». Гузеева и Харламов раскрыли секрет крепких отношений в семье

Гузеева считает, что в реальной жизни родители должны оставить выросших детей в покое и не лезть в их жизнь.

По словам заслуженной артистки России, она сама не любила, когда ей пытались давать советы. Актриса и телеведущая считает, что если уж помогать, то лучше финансово.

« Денег дайте, без советов », — поделилась она своим видением счастливых отношений с журналистами «Пятого канала».

Гарик Харламов коллегу по съёмочной площадке поддержал. По его мнению, любовь к тёще измеряется отношением мужчины к супруге.

« Надо сильно любить свою жену, чтобы этой любви хватило ещё и на тёщу », — заявил шоумен.

Раньше отношения Гузеевой и Харламова были далеки от идеальных. Юморист периодически троллил ведущую «Давай поженимся!». Однажды Гузеева не вытерпела и в эфире сказала, что он её «задолбал». Теперь же артисты наперебой признаются друг другу в нежных чувствах.