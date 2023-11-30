«Денег дайте, без советов». Гузеева и Харламов раскрыли секрет крепких отношений в семье
Родители не должны вмешиваться в семейные отношения своих детей, считают Лариса Гузеева и Гарик Харламов. Актёры сыграли главные роли в комедии «Тёща». По сюжету у их персонажей — тёщи и зятя — весьма непростые отношения. Зато за кадром у артистов похожие взгляды на то, как надо уживаться представителям разных поколений в одной семье.
Гузеева считает, что в реальной жизни родители должны оставить выросших детей в покое и не лезть в их жизнь.
По словам заслуженной артистки России, она сама не любила, когда ей пытались давать советы. Актриса и телеведущая считает, что если уж помогать, то лучше финансово.
«Денег дайте, без советов», — поделилась она своим видением счастливых отношений с журналистами «Пятого канала».
Гарик Харламов коллегу по съёмочной площадке поддержал. По его мнению, любовь к тёще измеряется отношением мужчины к супруге.
«Надо сильно любить свою жену, чтобы этой любви хватило ещё и на тёщу», — заявил шоумен.
Раньше отношения Гузеевой и Харламова были далеки от идеальных. Юморист периодически троллил ведущую «Давай поженимся!». Однажды Гузеева не вытерпела и в эфире сказала, что он её «задолбал». Теперь же артисты наперебой признаются друг другу в нежных чувствах.