Жизнь
10:40, 30 ноября 2023
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«Денег дайте, без советов». Гузеева и Харламов раскрыли секрет крепких отношений в семье

Родители не должны вмешиваться в семейные отношения своих детей, считают Лариса Гузеева и Гарик Харламов. Актёры сыграли главные роли в комедии «Тёща». По сюжету у их персонажей — тёщи и зятя — весьма непростые отношения. Зато за кадром у артистов похожие взгляды на то, как надо уживаться представителям разных поколений в одной семье.

«Денег дайте, без советов». Гузеева и Харламов раскрыли секрет крепких отношений в семье
© Кадр фильма «Тёща»/Central Partnership /youtube.com

Гузеева считает, что в реальной жизни родители должны оставить выросших детей в покое и не лезть в их жизнь.

По словам заслуженной артистки России, она сама не любила, когда ей пытались давать советы. Актриса и телеведущая считает, что если уж помогать, то лучше финансово.

«Денег дайте, без советов», — поделилась она своим видением счастливых отношений с журналистами «Пятого канала».

Гарик Харламов коллегу по съёмочной площадке поддержал. По его мнению, любовь к тёще измеряется отношением мужчины к супруге.

«Надо сильно любить свою жену, чтобы этой любви хватило ещё и на тёщу», — заявил шоумен.

Раньше отношения Гузеевой и Харламова были далеки от идеальных. Юморист периодически троллил ведущую «Давай поженимся!». Однажды Гузеева не вытерпела и в эфире сказала, что он её «задолбал». Теперь же артисты наперебой признаются друг другу в нежных чувствах.

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