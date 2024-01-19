Российский депутат поработал учителем и рассказал о копеечной зарплате

Как рассказал депутат, он и не планировал работать учителем на постоянной основе. Волобуев лишь откликнулся на предложение временно закрыть вакантное место, которое образовалось после увольнения предыдущего преподавателя.

Учитель проводил в день от трёх до пяти уроков, всего за почти два месяца вышло 123 занятия. С учётом отпускных, доплат и прочего вышло 33 000 рублей. Свою учительскую зарплату мужчина потратил на подарки родным и поездку в Москву. Говорит, что на всё хватило.

Волобуев рассказал, что ученики воспринимали его не как педагога, а как нового знакомого, с которым можно поболтать. Тем не менее работа ему пришлась по душе и он не против повторить опыт.

Кстати, авторитет педагога в школах сейчас старательно пытаются поднять с помощью запрета на использование смартфона. Подробности тут.