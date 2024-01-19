Жизнь
Опубликовано 19 января 2024, 19:20
1 мин.

Российский депутат поработал учителем и рассказал о копеечной зарплате

Депутат законодательного собрания Алтайского края Александр Волобуев решил попробовать что-то новое и устроился на работу в барнаульскую школу. Пришёл он туда осенью 2023 года, вёл географию. Новую должность 23-летний парламентарий расценивал как шанс испытать на себе, что значит быть учителем в России. Правда, его трудовая деятельность длилась недолго — Волобуев не проработал и двух месяцев, получив за это время 33 000 рублей.
телеграм канал Александра Волобуева

телеграм канал Александра Волобуева

Как рассказал депутат, он и не планировал работать учителем на постоянной основе. Волобуев лишь откликнулся на предложение временно закрыть вакантное место, которое образовалось после увольнения предыдущего преподавателя.

Учитель проводил в день от трёх до пяти уроков, всего за почти два месяца вышло 123 занятия. С учётом отпускных, доплат и прочего вышло 33 000 рублей. Свою учительскую зарплату мужчина потратил на подарки родным и поездку в Москву. Говорит, что на всё хватило.

Волобуев рассказал, что ученики воспринимали его не как педагога, а как нового знакомого, с которым можно поболтать. Тем не менее работа ему пришлась по душе и он не против повторить опыт.

Кстати, авторитет педагога в школах сейчас старательно пытаются поднять с помощью запрета на использование смартфона. Подробности тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.