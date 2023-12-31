Десятки россиян не влезли в самолёт до Сочи и встретят Новый год в аэропорту
Перед Новым годом многие едут отдыхать в другие города или страны. И тут важно, чтобы всё прошло гладко, и праздник не пришлось встречать где-то в поле, в аэропорту или другом неподходящем месте. В Екатеринбурге, например, не всё срослось. Из-за замены самолёта часть пассажиров не смогла улететь на отдых в Сочи. Не исключено, что Новый год россиянам придётся встречать не так, как они планировали.
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Как сообщил портал e1.ru, всё произошло в аэропорту Кольцово. Там почти перед самым вылетом вместо борта на 220 человек прислали самолёт на 189 мест. В результате 31 человек не вместился. Четверо пассажиров потом получили билеты в Сочи через Казань, а все остальные так и сидят в аэропорту. Не исключено, что улететь 31 декабря они уже не смогут.
«Люди едут отдыхать, рейс в Сочи. Никакой информации нам не дают» — рассказала одна из пассажирок.
Туристы жалуются, что в канун праздника им приходится сталкиваться с такой неорганизованностью. В авиакомпании заявили, что стараются решить сложившуюся ситуацию.
Такой стресс на пользу организму точно не пойдёт. О том, какие продукты помогут пережить волнительные времена, можно узнать тут.