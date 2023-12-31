Десятки россиян не влезли в самолёт до Сочи и встретят Новый год в аэропорту

Как сообщил портал e1.ru, всё произошло в аэропорту Кольцово. Там почти перед самым вылетом вместо борта на 220 человек прислали самолёт на 189 мест. В результате 31 человек не вместился. Четверо пассажиров потом получили билеты в Сочи через Казань, а все остальные так и сидят в аэропорту. Не исключено, что улететь 31 декабря они уже не смогут.

«Люди едут отдыхать, рейс в Сочи. Никакой информации нам не дают» — рассказала одна из пассажирок.

Туристы жалуются, что в канун праздника им приходится сталкиваться с такой неорганизованностью. В авиакомпании заявили, что стараются решить сложившуюся ситуацию.

Такой стресс на пользу организму точно не пойдёт. О том, какие продукты помогут пережить волнительные времена, можно узнать тут.