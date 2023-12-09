Детей лучше не обтирать при ОРВИ. Педиатры рассказали, чем заменить процедуру

В целом обтирания эффективны при повышенной температуре, особенно если она связана с перегревом. Они помогают её снизить и тем самым облегчить самочувствие ребёнка.

Но обычно такие манипуляции вызывают дополнительный дискомфорт у малыша с ознобом, которого родители достают из-под одеяла. А сам эффект от обтираний может оказаться непродолжительным. Поэтому особого смысла в манипуляциях нет.

Вместо обтираний лучше отправить ребёнка под душ или в тёплую ванну и во время купания постепенно снижать температуру воды. Если малыш отказывается, положите ему на лоб холодный компресс — он тоже может облегчить его самочувствие.