Детей лучше не обтирать при ОРВИ. Педиатры рассказали, чем заменить процедуру
Многие родители по старинке используют обтирания, когда их дети сталкиваются с простудой и другими ОРВИ в осенне-зимний период. Вот только врачи сомневаются в эффективности такой процедуры — есть куда более простые и комфортные способы снизить температуру тела у малыша. О них рассказали специалисты клиник DocDeti.
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В целом обтирания эффективны при повышенной температуре, особенно если она связана с перегревом. Они помогают её снизить и тем самым облегчить самочувствие ребёнка.
Но обычно такие манипуляции вызывают дополнительный дискомфорт у малыша с ознобом, которого родители достают из-под одеяла. А сам эффект от обтираний может оказаться непродолжительным. Поэтому особого смысла в манипуляциях нет.
Вместо обтираний лучше отправить ребёнка под душ или в тёплую ванну и во время купания постепенно снижать температуру воды. Если малыш отказывается, положите ему на лоб холодный компресс — он тоже может облегчить его самочувствие.