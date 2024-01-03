Дети Пугачёвой учатся сразу по двум программам. Российскую не бросили
Певица Алла Пугачёва вот уже почти два года как не живёт в России. Её дети Лиза и Гарри в 2020 году начали учиться в Первой Московской гимназии. Сейчас им уже по 10 лет, но в стране их нет. Учёба продолжается за границей: сначала Примадонна с семьёй жила в Израиле, теперь уехала на Кипр. Но, как выяснила «Комсомольская правда», отечественную программу дети не бросали.
Бывшие приятели Аллы Пугачевой рассказали изданию, что Лиза и Гарри проходят российскую школьную программу самостоятельно.
«Пока программа не сложная. Поэтому дети легко совмещали и учёбу очную в школе в Израиле, и дистанционно шли по программе российской. Наверное, в старших классах, когда будут экзамены они уже так не смогут и не будут успевать», — поделились собеседники «Комсомольской правды».
Так что пока Лиза и Гарри занимаются по российской программе онлайн. Как сложится дальше — покажет время.
А недавно стало известно, что Пугачёва снова подумывает переехать. В этот раз якобы в Великобританию.