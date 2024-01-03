Дети Пугачёвой учатся сразу по двум программам. Российскую не бросили

Бывшие приятели Аллы Пугачевой рассказали изданию, что Лиза и Гарри проходят российскую школьную программу самостоятельно.

«Пока программа не сложная. Поэтому дети легко совмещали и учёбу очную в школе в Израиле, и дистанционно шли по программе российской. Наверное, в старших классах, когда будут экзамены они уже так не смогут и не будут успевать», — поделились собеседники «Комсомольской правды».

Так что пока Лиза и Гарри занимаются по российской программе онлайн. Как сложится дальше — покажет время.

А недавно стало известно, что Пугачёва снова подумывает переехать. В этот раз якобы в Великобританию.