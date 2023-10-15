Девочка впала в кому после тренировки в бассейне. К тренеру ну очень много вопросов

Как рассказала мама пострадавшей девочки, её дочь ходила в другой бассейн с 3,5 года, поэтому знала, как себя вести в воде. Ей все нравилось, но в новом бассейне уже после первой тренировки у девочки остался неприятный осадок — тренер постоянно кричала на детей.

Родителей она внутрь тоже не пускала, в итоге им пришлось ждать за дверью. Зато когда девочка после второй тренировки вернулась в раздевалку, она пожаловалась маме, что у неё очень болит голова. Она явно не симулировала, потому что едва не плакала и даже отказалась от вкусняшки, моментально поднимающей настроение всем детям.

Узнав, что тренер не раз огрела дочь по голове шестом, мама пошла разбираться и требовать медика, на что тренер заявила, что врачей в бассейне нет, а если её методы кого-то не устраивают, то всегда можно не приходить.

Позднее тем же днём мама отвезла девочку в больницу, где та впала в кому. На аппарате ИВЛ она пролежала два дня, а после ещё месяц восстанавливалась в нейрохирургическом отделении. Медики диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Мама обратилась в местное управление СК РФ, там начали проверку. А в бассейне отвечать на вопросы журналистов отказались.

Хорошо, что с диагнозом девочки всё было понятно и её в итоге вылечили. У школьниц из Кении такой роскоши не было — несколько десятков девочек настигла внезапная болезнь. У них парализовало руки и ноги, поэтому школьниц на занятия часто носили на руках. Местный минздрав высказал несколько предположений, что это может быть, но точного диагноза нет — как и метода лечения.