Девочке парализовало голосовые связки из-за коронавируса. Пришлось оперировать

Как сообщил журнал Pediatrics, 15-летняя девочка попала в Массачусетскую больницу общего профиля с жалобами на затруднённое дыхание, говорила она с трудом. В ходе обследования выяснилось, что уже больше недели, как ребёнок болен коронавирусом.

Врачи пытались найти причину, по которой наступил паралич голосовых связок, но все анализы у девочки были в порядке. Так что другой причины, кроме ковида, медики не выявили. Они пытались лечить ребёнка с помощью приёмов у логопеда и терапии, но состояние не улучшалось.

Тогда медики пошли на операцию. Они установили подростку специальную трубку в трахею, которая помогла девочке нормально дышать. После этого ей сразу стало лучше. Проходить с трубкой пришлось ещё 15 месяцев. Зато к своему выпускному ребёнок был полностью здоров — к этому времени трубку уже удалили.

С таким случаем врачи столкнулись впервые. Случаи влияния коронавируса на связки взрослых людей были и раньше, но вот детей эта проблема коснулась впервые.

К слову, коронавирус всё ещё в деле, как и другие «прелести» зимы вроде гриппа и ОРВИ. В Санкт-Петербурге из-за высокой заболеваемости уже даже ввели масочный режим.