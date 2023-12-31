Жизнь
14:00, 31 декабря 2023
1 мин.

Девушка Харламова показала фото новорождённого. От кого малыш?

Молодая актриса Екатерина Ковальчук, которая встречается с Гариком Бульдогом Харламовым, поделилась снимком с новорождённым малышом и подписала пост словами: «Моё сердце разрывается от нежности». Этими словами она ввела своих поклонников в заблуждение — они стали гадать, чей это малыш и кто его отец. Оказалось, что Харламов не имеет к малютке никакого отношения.

Девушка Харламова показала фото новорождённого. От кого малыш?
© кадр из видео / YouTube-канал OX

После того как девушку завалили расспросами, она обо всём рассказала — в кадре её племянник. Теперь все вопросы поклонников обращены в сторону сестры Екатерины, звезды сериала «Тайны следствия» Анны Ковальчук.

Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов встречаются с 2021 года. Они пока не думают о свадьбе, но если до этого дойдёт, то для комика это будет уже третий брак. До этого он был женат на менеджере одного из столичных клубов Юлии Лещенко, а потом на актрисе Кристине Асмус.

О том, почему Харламов не собирается пока делать предложение новой подруге, читайте тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.