Девушка Харламова показала фото новорождённого. От кого малыш?

После того как девушку завалили расспросами, она обо всём рассказала — в кадре её племянник. Теперь все вопросы поклонников обращены в сторону сестры Екатерины, звезды сериала «Тайны следствия» Анны Ковальчук.

Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов встречаются с 2021 года. Они пока не думают о свадьбе, но если до этого дойдёт, то для комика это будет уже третий брак. До этого он был женат на менеджере одного из столичных клубов Юлии Лещенко, а потом на актрисе Кристине Асмус.

О том, почему Харламов не собирается пока делать предложение новой подруге, читайте тут.