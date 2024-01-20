Опубликовано 20 января 2024, 14:40
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Подколола мужа. Британка надела в ресторан самый дорогой наряд и рассмешила всех вокруг
Каждая девушка хочет сногсшибательно выглядеть на свидании. Конечно, надевать платье в пол необязательно и даже излишне, но стильно и привлекательно одеться точно стоит. Поэтому обычно дамы начинают подбор наряда заранее и сильно переживают за внешний вид. Но вот одна англичанка решила не париться и восприняла просьбу своего супруга — надеть всё самое дорогое — буквально.
Эллисон Бойл отправлялась на свидание совсем не первый раз, а шла на романтик с мужем. Тот попросил её надеть всё самое дорогое, что значило — золото, бриллианты и роскошные наряды. Но девушка решила повеселиться и надела свой действительно самый дорогой наряд. Им оказался костюм альпиниста примерно за $2000.
Она прихватила с собой ещё и ледоруб, чтобы образ оказался полным. В итоге Эллисон пришла в таком виде в ресторан, чтобы покрасоваться перед мужем. Дорого? Да. Нарядно? Вряд ли.
Шутница выложила фотографии со свидания в соцсети, чем рассмешила пользователей.
Кстати, оригинальный наряд предлагает сейчас Ким Кардашьян. Она продаёт нижнее бельё из леденцов к 14 февраля.