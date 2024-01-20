Подколола мужа. Британка надела в ресторан самый дорогой наряд и рассмешила всех вокруг

Эллисон Бойл отправлялась на свидание совсем не первый раз, а шла на романтик с мужем. Тот попросил её надеть всё самое дорогое, что значило — золото, бриллианты и роскошные наряды. Но девушка решила повеселиться и надела свой действительно самый дорогой наряд. Им оказался костюм альпиниста примерно за $2000.

Она прихватила с собой ещё и ледоруб, чтобы образ оказался полным. В итоге Эллисон пришла в таком виде в ресторан, чтобы покрасоваться перед мужем. Дорого? Да. Нарядно? Вряд ли.

Шутница выложила фотографии со свидания в соцсети, чем рассмешила пользователей.

Кстати, оригинальный наряд предлагает сейчас Ким Кардашьян. Она продаёт нижнее бельё из леденцов к 14 февраля.