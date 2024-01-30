Девушка подала на развод, увидев, куда муж притащил её на медовый месяц

Как рассказала девушка, и она, и её суженый работают в сфере IT, поэтому деньги у них водятся. Вот она и договорилась заранее с парнем, что после свадьбы они поедут отдохнуть за границу. В процессе планирования тот переобулся и предложил вариант поближе — чтобы не оставлять родителей без присмотра одних в стране.

Девушка со скрипом согласилась на Гоа или южную часть Индии — курортов там тоже было немало. Однако уже после свадьбы, за день до поездки новоиспечённый муж заявил, что они едут не на Гоа, а в Айодхью, популярное место для паломничества. Просто его мама хотела посетить индуистский храм Рам Мандир до освящения статуи бога Рамы.

Сказать, что девушка была поражена — ничего не сказать. Но чтобы не портить отношения, она согласилась и на это. Однако уже после возвращения из медового месяца у пары случился скандал. Тогда-то девушка и высказала всё — что её муж больше заботится о родителях, чем о ней. Тот всё отрицал (несмотря на медовый месяц в храме), и девушка подала на развод. Замужем она пробыла всего 8 месяцев.

Хорошо, что девушка отделалась лишь потрёпанными нервами, а то бывало и хуже. Например, Анджелина Джоли рассказывала, как у неё парализовало пол-лица.