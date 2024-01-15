Девушка случайно сломала новый телевизор во время распаковки. Совершила частую ошибку

Ролик Келси стал вирусным не потому, что пользователи Сети были рады её покупке. Просто на видео девушка снимает защитный экран с телевизора, а потом пытается включить технику и ничего не происходит. Оказалось, что Келси оторвала не простую транспортировочную плёнку, а поляризационный слой дисплея.

В комментариях девушку стали и жалеть, и ругать — ведь как можно перепутать такие важные вещи? Но Келси призналась, что экран уже отходил с одного края, поэтому она не подумала даже, что его нужно приклеить обратно. Компания-производитель пошла навстречу девушке и решила заменить телевизор.

Эта история хорошо закончилась, и за Келси можно порадоваться, но не у всех случился хеппи-энд. Оказывается, у многих пользователей Сети случались подобные казусы — и не только с телевизорами, но и с телефонами, планшетами и другой техникой. Так что, решив оторвать защитную плёнку с покупки, нужно сто раз удостовериться, что это она, а не часть экрана.

Но что делать, если «благодаря» криворукости сломал не свою технику, а офисную? Юрист рассказала, придётся ли потом работать, как раб, в счёт долга.