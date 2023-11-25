Ди Каприо признался, как стал актёром. Помог не талант, а одна известная женщина

Как пишет E! News, Ди Каприо рассказал, что в 1995 году режиссёр Сэм Рейми сначала отказался брать его на одну из главных ролей в вестерн «The Quick and the Dead». Но именно актриса Шерон Стоун настояла дать шанс начинающей звезде. Ей даже пришлось заплатить Ди Каприо гонорар из собственного кармана.

Благо роль оказалась прорывной и карьера молодого артиста пошла в гору. Голливудский актёр заявил, что благодарил Стоун много раз, но её помощь неоценима. Похожее продвижение, по словам актёра, Стоун оказала и Расселу Кроу.

Актриса Шэрон Стоун известна по роли в «Основной инстинкт». Многим она запомнилась по пикантной сцене допроса. Там актриса сидит в позе «нога на ногу». О том, почему так лучше не сидеть, рассказали в этом материале.