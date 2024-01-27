Российским студентам дали 5 советов по здоровому и вкусному питанию

Питание студентов: 5 правил

1. Сытный горячий завтрак

По словам диетолога, на первый приём пищи должно приходиться 20% энергии. Как этого достичь?

В утренней еде должно быть достаточно белка. Важны сложные углеводы — они сильно оттянут желание поесть. Желательно, чтобы еда была горячей.

Варианты:

блюдо из яиц, творога, плюс овощи или фрукты, цельнозерновой хлеб; - крупы, например каша или мюсли, плюс сыр или яйцо; - иногда можно бутерброд, но с салатом.

2. Полезный перекус

Между полноценными приёмами пищи тоже может захотеться что-то съесть. Главное — чтобы еда была невредной: кондитерские изделия, литр сока или сладкая газировка не подойдут.

Варианты:

молочный или кисломолочный продукт с зерновым батончиком типа мюсли, плюс фрукт или немного орехов и/или сухофруктов; - напиток типа смузи или на основе растительного молока. Правда, сытости они не прибавят, так как бедны белком. Можно съесть с ними орешки, зерновые батончики.

3. Полноценный обед

Он должен быть нормальным, а не в духе кофе с бутербродом.

4. Продуманный ужин

Диетолог порекомендовала заранее решать, что у вас будет на ужин. Важно, чтобы блюда не повторялись — для разнообразия рациона. И в нём обязательно должны быть мясные и рыбные блюда.

5. Приём витаминов

Из-за того что питание студентов не всегда получается сбалансированным, у них выше риск столкнуться с дефицитам витаминов. Чтобы не допустить его, руководитель лаборатории возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Пырьева порекомендовала систематически принимать витаминно-минеральные комплексы.

В период простуд нужны те, которые поддержат иммунитет, — с «иммуно» на этикетке. Перед экзаменами или сдачей сложного проекта можно месяц попить добавки для поддержания умственной активности : омега-3 жирные кислоты, комплекс витаминов группы В с магнием.

Студенты часто недооценивают не только важность питания, но и сна. В итоге последний можно ответить взаимностью и добавить человеку проблем. Ночные недосыпы, например, приводят к тому, что он начинает спать днём. Как делать это правильно, рассказала руководитель центра сомнологии в клинике «Медси» Татьяна Сурненкова.