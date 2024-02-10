Чем полезно оливковое масло

По словам Герасимовой, в таком масле полно ненасыщенных жирных кислот, а количество «вредных» жиров в нём снижено, в отличие от жиров животного происхождения, кокосового и пальмового масел. Отсюда положительное влияние на липидный обмен.

Исследования показали, что если добавить в свой рацион оливковое масло, то риски сердечно-сосудистых заболеваний уменьшатся на 35%, а общая смертность — на 48%. Всего пол столовой ложки масла в день снижает риск общей смерти на 19%. Значительно меньше также риск заработать нейродегенеративные заболевания, уточнила специалист.

Каким бывает оливковое масло

Масло extra virgin . Такое масло получают в результате механического отжима оливок без воздействия высоких температур. Этот способ позволяет сохранить максимум пользы, в том числе и ценные фенолы.

Обычное оливковое масло. Оно готовится так: оливки измельчаются, а потом эту массу отправляют в центрифугу.

Ещё масло бывает нерафинированное и рафинированное. Первое важно хранить в тёмном месте в стекле и не использовать при жарке и запекании. На втором можно жарить, но фенолов в нём нет, поэтому и температура горения у него выше, и хранится такой продукт дольше.

Сколько употреблять оливкового масла

Диетолог напомнила, что масло — лишь компонент правильного питания и пить его бутылками не стоит. Чтобы не переборщить с оливковым маслом, эксперт посоветовала не лить его в салат прямо из бутылки, а использовать ложку или дозатор. Также скорректировать порцию заправки поможет пульверизатор.

Больше о средиземноморской диете, в которую входит оливковое масло, можно узнать из этого материала.