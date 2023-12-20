Жизнь
10:00, 20 декабря 2023
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Россиянам раскрыли пользу майонеза. Оказалось, он не так страшен

Самый популярный соус на столе россиян — майонез — постоянно ругают: он и жирный, и калорийный, и сахара в нём много. Всё это справедливо, особенно если есть «майонезные» салаты регулярно. Но оказалось, что если употреблять этот соус в меру, то можно даже получить пользу. О хороших сторонах майонеза рассказал диетолог-консультант, заместитель директора организации «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Россиянам раскрыли пользу майонеза. Оказалось, он не так страшен
© Sara Cervera / Unsplash

По словам Кабанова, важно использовать качественный и натуральный продукт. В составе должны быть растительные масла, вода, желтки, уксус и горчичное масло, а вот консерванты, стабилизаторы или эмульгаторы под запретом. Ещё лучше готовить майонез самому дома.

Диетолог напомнил, что в майонезе много полезных ненасыщенных жиров, которые нужны сердцу и сосудам. В жирах также нуждается мозг. Главное — помнить, что для салатов лучше выбирать майонез из нерафинированного масла, а для горячих блюд — из рафинированного.

Также эксперт отметил, что майонез часто критикуют за то, что из-за него якобы повышается холестерин. Он объяснил, что этот показатель растёт не из-за растительных масел, а из-за яиц. В майонезе последних не так уж и много. Кабанов подчеркнул, что в отношениях с майонезом важна мера — до 200 г соуса в неделю не навредят. Другое дело, если вы его едите в больших количествах, — тут о пользе речь не идёт.

О том, чем таким полезным заменить майонез, объяснили тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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