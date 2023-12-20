Россиянам раскрыли пользу майонеза. Оказалось, он не так страшен

По словам Кабанова, важно использовать качественный и натуральный продукт. В составе должны быть растительные масла, вода, желтки, уксус и горчичное масло, а вот консерванты, стабилизаторы или эмульгаторы под запретом. Ещё лучше готовить майонез самому дома.

Диетолог напомнил, что в майонезе много полезных ненасыщенных жиров, которые нужны сердцу и сосудам. В жирах также нуждается мозг. Главное — помнить, что для салатов лучше выбирать майонез из нерафинированного масла, а для горячих блюд — из рафинированного.

Также эксперт отметил, что майонез часто критикуют за то, что из-за него якобы повышается холестерин. Он объяснил, что этот показатель растёт не из-за растительных масел, а из-за яиц. В майонезе последних не так уж и много. Кабанов подчеркнул, что в отношениях с майонезом важна мера — до 200 г соуса в неделю не навредят. Другое дело, если вы его едите в больших количествах, — тут о пользе речь не идёт.

О том, чем таким полезным заменить майонез, объяснили тут.