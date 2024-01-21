Жизнь
Опубликовано 21 января 2024, 18:40
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Диетолог раскрыл рецепт идеального обеда

Раньше было принято, что обед — это первое, второе и компот. Многие придерживаются такой формулы до сих пор и ещё заедают плотный приём пищи чем-то сладеньким. Но врачи и сторонники правильного питания такой подход не одобряют — всё-таки так передать не стоит. С другой стороны, овощной салатик мало кого способен насытить, будем честны. О том, какой же обед считать идеальным, рассказал диетолог Эми Гудсон.
Диетолог раскрыл рецепт идеального обеда
© Freepik

По словам эксперта, лучше всего на обед сгодится салат. Правда, речь не идёт о майонезном оливье или пустой овощной нарезке. Важно помнить, что на второй большой приём пищи должно приходиться 30−35% суточной калорийности, то есть обед должен быть сытным.

В то же время важно и не переборщить с калориями. Например, заправка порой может сделать лёгкий салатик калорийной бомбой. Плюс, заметил диетолог, в обеденном блюде должны быть и жиры, и белки, и углеводы.

По его мнению, в идеальном салате на обед есть место таким продуктам: лосось, черника, зелень, киноа, авокадо, бальзамический соус, сыр фета и измельчённые грецкие орехи. Экспериментируйте с пропорциями сами, исходя из вашего вкуса и необходимых калорий, добавил он. В таком блюде много полезных веществ, витаминов, но в то же время блюдо это сытное.

О том, почему после обеда можно есть сладкое, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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