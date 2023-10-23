Жизнь
13:00, 23 октября 2023
1 мин.

Дикий кот не дал туристам покинуть «Башню Гитлера». Пришлось звать полицию

В Германии группа туристов пришла полюбоваться видами с 30-метровой башни «Золлинг» в Нижней Саксонии. Её построили ещё в 1935 году и изначально назвали «Башней Гитлера». Фюрера уже давно нет в живых, но зло, похоже, всё ещё обитает в стенах строения. Только путешественники хотели спуститься обратно, как им перекрыл дорогую злющий дикий кот. Он шипел и ни в какую не давал людям пройти. Разбираться с хвостатым пришлось полиции.

Дикий кот не дал туристам покинуть «Башню Гитлера». Пришлось звать полицию
© freepik

Дикие коты крупнее домашних кошек, поэтому перепуганные туристы приняли четырёхлапого за рысь. Котик сидел на лестнице и всем своим видом показывал, что это его башня, а путешественники тут лишние. Самостоятельно никто не отважился прогнать зверька.

Туристов спасла полиция. Приехавшие офицеры просто отпугнули кота, и тот убежал. Обычно лесные коты ведут скрытный образ жизни и обходят людей стороной. Видимо, кот заглянул в башню из леса неподалёку.

Кошка может не только хорошенько расцарапать, но и заразить болезнью. Ранее мы рассказывали, какие хвори можно подхватить даже от домашних питомцев.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.