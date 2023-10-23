Дикий кот не дал туристам покинуть «Башню Гитлера». Пришлось звать полицию

Дикие коты крупнее домашних кошек, поэтому перепуганные туристы приняли четырёхлапого за рысь. Котик сидел на лестнице и всем своим видом показывал, что это его башня, а путешественники тут лишние. Самостоятельно никто не отважился прогнать зверька.

Туристов спасла полиция. Приехавшие офицеры просто отпугнули кота, и тот убежал. Обычно лесные коты ведут скрытный образ жизни и обходят людей стороной. Видимо, кот заглянул в башню из леса неподалёку.

Кошка может не только хорошенько расцарапать, но и заразить болезнью. Ранее мы рассказывали, какие хвори можно подхватить даже от домашних питомцев.