Дикий кот не дал туристам покинуть «Башню Гитлера». Пришлось звать полицию
В Германии группа туристов пришла полюбоваться видами с 30-метровой башни «Золлинг» в Нижней Саксонии. Её построили ещё в 1935 году и изначально назвали «Башней Гитлера». Фюрера уже давно нет в живых, но зло, похоже, всё ещё обитает в стенах строения. Только путешественники хотели спуститься обратно, как им перекрыл дорогую злющий дикий кот. Он шипел и ни в какую не давал людям пройти. Разбираться с хвостатым пришлось полиции.
Дикие коты крупнее домашних кошек, поэтому перепуганные туристы приняли четырёхлапого за рысь. Котик сидел на лестнице и всем своим видом показывал, что это его башня, а путешественники тут лишние. Самостоятельно никто не отважился прогнать зверька.
Туристов спасла полиция. Приехавшие офицеры просто отпугнули кота, и тот убежал. Обычно лесные коты ведут скрытный образ жизни и обходят людей стороной. Видимо, кот заглянул в башню из леса неподалёку.
Кошка может не только хорошенько расцарапать, но и заразить болезнью. Ранее мы рассказывали, какие хвори можно подхватить даже от домашних питомцев.