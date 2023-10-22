Диско суперстар. Стало известно, почему мертвецы пляшут в гробах после погребения

Исследователи из Австралийского центра тафономических исследований установили камеры в гробы и наблюдали за мертвецами на протяжении 17 лет. Камеры включались каждые полчаса, и так выяснилось, что тела постоянно движут руками и ногами. А позднее и выяснилась причина.

Руководитель научной группы Элисон Уилсон рассказала, что со временем тело мумифицируется, связки и мышцы разлагаются и ссыхаются, из-за чего происходят неравномерные сокращения. От этого конечности и дёргаются, вызывая ощущения танца.

Учёных интересует обычно всё на свете, даже самое странное. Вот например, в мире 7 млрд человек, и каждую минуту больше 100 из них умирает. Но не происходит же это равномерно, как механизм? Нет, конечно, вот исследователи и выяснили, в какое время чаще всего происходят смерти. Роковое время — декабрь, особенно 31-е, а уже в 11 часов — так вообще.