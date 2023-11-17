Жизнь
21:20, 17 ноября 2023
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Кристина Асмус призналась, чем её «заразил» Харламов

Аэрофобия, то есть боязнь высоты, — распространённая проблема. С ней можно столкнуться в самолёте и на детском аттракционе, и при полёте на воздушном шаре. В этой фобии призналась недавно и актриса театра и кино Кристина Асмус. По её словам, «заразил» её этим страхом бывший муж, комик Гарик Харламов. С тех пор на высоте ей страшно. С другой стороны, а кому нет?

Кристина Асмус призналась, чем её «заразил» Харламов
© asmus__kristina / Вконтакте

В личном блоге Асмус рассказала, она полетела с дочерью на воздушном шаре — они хотели посмотреть Будапешт с высоты 150 м. Во время полёта актриса чувствовала себя дискомфортно, ей было очень страшно. Она призналась, что неприятные ощущения у неё теперь на любой высоте, а комфортно ей только на руках у любимого.

Асмус развелась с Харламовым в 2020 году. У них растёт дочь Анастасия. Сейчас актриса встречается с коллегой по цеху Романом Евдокимовым, а шоумен — с артисткой Екатериной Ковальчук.

О том, как бороться со страхом перелётов, можно узнать в этом материале.

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