Кристина Асмус призналась, чем её «заразил» Харламов
Аэрофобия, то есть боязнь высоты, — распространённая проблема. С ней можно столкнуться в самолёте и на детском аттракционе, и при полёте на воздушном шаре. В этой фобии призналась недавно и актриса театра и кино Кристина Асмус. По её словам, «заразил» её этим страхом бывший муж, комик Гарик Харламов. С тех пор на высоте ей страшно. С другой стороны, а кому нет?
В личном блоге Асмус рассказала, она полетела с дочерью на воздушном шаре — они хотели посмотреть Будапешт с высоты 150 м. Во время полёта актриса чувствовала себя дискомфортно, ей было очень страшно. Она призналась, что неприятные ощущения у неё теперь на любой высоте, а комфортно ей только на руках у любимого.
Асмус развелась с Харламовым в 2020 году. У них растёт дочь Анастасия. Сейчас актриса встречается с коллегой по цеху Романом Евдокимовым, а шоумен — с артисткой Екатериной Ковальчук.
О том, как бороться со страхом перелётов, можно узнать в этом материале.