Россиянам назвали 9 вещей, которые не выходят из моды зимой

До лёгких и воздушных летних образов ещё далеко — приходится «наслаждаться» объёмными пуховиками и преимущественно тёмным гардеробом. Зимой выглядеть модным сложнее — прежде всего важно не замёрзнуть. Но даже в это время года можно оставаться на стиле. Российский дизайнер Наз Маер, работавший в команде прославленного Жана-Поля Готье, назвал девять зимних вещей, которые не выходят из моды.