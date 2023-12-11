18:00, 11 декабря 2023
2 мин.
Россиянам назвали 9 вещей, которые не выходят из моды зимой
До лёгких и воздушных летних образов ещё далеко — приходится «наслаждаться» объёмными пуховиками и преимущественно тёмным гардеробом. Зимой выглядеть модным сложнее — прежде всего важно не замёрзнуть. Но даже в это время года можно оставаться на стиле. Российский дизайнер Наз Маер, работавший в команде прославленного Жана-Поля Готье, назвал девять зимних вещей, которые не выходят из моды.
- Верблюжье пальто. По словам эксперта, этот цвет никогда не устареет. «Верблюжье пальто, как и верблюжий свитер или трикотажное платье, — это сезонные вещи, которые легко вписываются в любой повседневный гардероб», — объяснил он. Специалист отметил, что такие вещи хорошо сочетаются с тёмно-синим, чёрным или белым.
- Сапоги. Речь идёт о коричневых или чёрных сапогах как для верховой езды из гладкой кожи. Они, как отметил Маер, придают образу тихую роскошь. «Тёмный оттенок дополняет верблюжьи тона, создавая гармоничную палитру, которая перекликается с приглушённым зимним пейзажем города. Сапоги обеспечивают тепло и комфорт», — заметил дизайнер.
- Белый свитер. «Водолазка придаёт образу классический шарм, обрамляя ваше лицо и привлекая внимание к изяществу вашего стиля», — объяснил эксперт.
- Классические армейские ботинки. Они актуальны всегда и способны дополнить даже коктейльное платье.
- Куртка-авиатор. Модель уже давно не выходит из моды, хотя пропорции немного меняются. «Качественная куртка-авиатор — это долгосрочное и разумное вложение в зимний гардероб. Особенно актуальны они стали в нынешнем сезоне в укороченном варианте или даже без рукавов в виде жилетки», — уточнил Маер.
- Трикотажные платья. Оставаться элегантными зимой помогут платья с длинными рукавами из шерсти или кашемира. «Ищите модели, которые имеют слегка свободный крой, отдавайте предпочтение нейтральным тонам, таким как чёрный, серый или тёмно-синий, поскольку они универсальны и к ним легко подобрать аксессуары», — посоветовал эксперт.
- Шарфы. Такой аксессуар и согреет, и поможет дополнить сдержанный зимний наряд. «Выбирайте шарфы из мягких материалов, таких как кашемир, шерсть, шёлк или синель, чтобы они комфортно ощущались на коже», — обратил внимание собеседник «Секрета».
- Перчатки. Для повседневной носки подойдут шерстяные перчатки, для более официальных случаев — кожаные.
- Джинсы. Предпочтение стоит отдавать классическим джинсам свободного прямого кроя со средней или высокой талией. «Отдавайте предпочтение тёмным цветам, так как они выглядят более официально и их легче сочетать с различными топами и обувью. В очень холодные дни под свободного кроя джинсы можно без труда надеть термобельё или колготки для дополнительного утепления», — сказал Маер.
О том, как выбрать самый модный шарф, читайте в этом материале.