Россиянкам рассказали, что надеть, чтобы выглядеть стройнее

6 уловок, с помощью которых можно выглядеть стройнее

1. Костюмы

За последние несколько лет фасоны костюмов стали более объёмными, но это не означает, что нужно выбирать исключительно оверсайз, тем более если он вам не к лицу. Женщинам размера плюс больше подойдут не суперактуальные модели, а не выходящие из моды классические варианты, считает дизайнер.

Если вы не хотите выглядеть шире сверху, лучший выбор — однобортный пиджак. Дамам с грушевидной фигурой, которые хотят уравновесить верхнюю часть тела с нижней, Маер посоветовал носить двубортные пиджаки.

По его словам, в этом сезоне в моду возвращаются костюмы в тон.