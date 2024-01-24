Россиянкам рассказали, что надеть, чтобы выглядеть стройнее
6 уловок, с помощью которых можно выглядеть стройнее
1. Костюмы
За последние несколько лет фасоны костюмов стали более объёмными, но это не означает, что нужно выбирать исключительно оверсайз, тем более если он вам не к лицу. Женщинам размера плюс больше подойдут не суперактуальные модели, а не выходящие из моды классические варианты, считает дизайнер.
Если вы не хотите выглядеть шире сверху, лучший выбор — однобортный пиджак. Дамам с грушевидной фигурой, которые хотят уравновесить верхнюю часть тела с нижней, Маер посоветовал носить двубортные пиджаки.
По его словам, в этом сезоне в моду возвращаются костюмы в тон.
Нейтральные цвета — всегда самый безопасный вариант, особенно если вы подбираете костюм для формальных мероприятий. А цветные или принтованные топы под костюм — простой способ придать своему строгому образу немного индивидуальности.
Если вы хотите, чтобы костюм был максимально формальным, выберите однотонную рубашку или вариант на пуговицах. Либо наденьте любую яркую блузку, в которой будете чувствовать себя уверенно и радоваться наряду.
Главное — не смешивать разные принты: если рубашка в горошек, не надевайте брюки в полоску. Так наряд превратится в хаос.
2. Каблуки
Каблуки делают женщину визуально выше, а также помогают скорректировать пропорции и визуально улучшают осанку.
Обувь на каблуках, по словам эксперта, должна быть либо в телесных цветах (чем ближе к оттенку кожи, тем лучше), если вы надеваете юбку. Либо в тон брюк.
Это идеальные варианты, потому что в них ваши ноги кажутся намного длиннее и стройнее за счёт единства вертикальной линии.
3. Пояса и ремни
Благодаря им женщина кажется стройнее за счёт акцента на талии. Этот приём визуально удлиняет ноги и придаёт наряду чёткость. Специалист порекомендовал выбирать тонкие пояса. Широкий может нарушить пропорции и создать противоположный эффект.
Ремни же способствуют исчезновению зазоров на брюках и буквально стягивают талию. Но если вы не хотите, чтобы эта деталь гардероба стала центром внимания, подберите её под цвет брюк.
4. Монохром
Монохром — это секрет стройности, о котором мало кто говорит. Полностью однотонные наряды способствуют визуальному единству и вытягиванию силуэта. Тёмные тона и чёрный цвет очень хорошо работают на визуальный эффект стройности, так как минимизируют видимость складок и растяжек и создают обтекаемый силуэт.
Но полностью чёрный ансамбль — это не единственный вариант. Синий, бордовый и любой другой тёмный оттенок также хорошо подойдут.
Однако если у вас есть участки тела, которые хочется скорректировать (например, живот или бедра), избегайте нюдовых, белого и насыщенных ярких цветов. Они будут больше подчёркивать эти зоны, потому что тени легко создаются на светлом фоне.
5. Кроп-топы или кроп-жакеты
Кроп-топы и кроп-жакеты — отличное решение для тех, кто хочет выглядеть выше и стройнее. В этом случае важно, чтобы ноги казались длинными, а верхняя часть тела — миниатюрной.
У этих вариантов одежды короткая длина, но это не значит, что обязательно нужно демонстрировать живот. Если вы хотите выглядеть скромнее — топ можно носить в паре с брюками с высокой талией.
6. Вертикальные принты или полоска
То, как люди воспринимают наряд, во многом объясняется оптической иллюзией. Там, где есть детали и акценты, глаз остановится, чтобы их рассмотреть. Поэтому любые вертикальные полоски, швы или принты способствуют движению взгляда сверху вниз, а не по горизонтали. Это помогает казаться стройнее и выше.
Подойдут брюки с широкими штанинами и вертикальными полосками. Они классические, очень универсальные, и при этом они могут стать основой вашего образа, а не центром внимания.