Дизайнер раскрыла, как составить зимний капсульный гардероб

Рубашка

Это один из самых универсальных предметов гардероба — его можно использовать не только для летних образов, но и в холодное время года. В качестве основного элемента можно взять тонкий тёплый джемпер, а поверх надеть обычную хлопковую рубашку.

«Нижним» элементом может быть и сорочка, а поверх неё — свитер крупной вязки оверсайз, расстегнув при этом несколько верхних пуговиц.

Два жакета

Два жакета в одном образе — не только стильный тренд этой зимы , но и вариант, как быть одетой по погоде.