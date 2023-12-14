Дизайнер раскрыла, как составить зимний капсульный гардероб
Зимой в принципе намного сложнее одеться красиво, тем более если речь идёт о многослойности, а это, между прочим, популярный тренд последних лет. На первый взгляд, это усложняет составление модного образа, но только если делать всё наобум. Дизайнер, основатель бренда одежды Shumi, бизнесвумен Наталья Шумиловская объяснила, как создать красивый, модный и уютный облик для зимы 2023–2024 года.
Одежда зима-2024: составляем капсулу
База
Основа любого образа — от повседневного до нарядного — это база , отметила дизайнер. База зимнего гардероба — трикотаж: свитер, джемпер, кардиган, водолазка и вязаные вещи.
В этом сезоне особенно популярно носить несколько вещей из зимней базы сразу. Например, однотонный джемпер и кардиган, надев друг на друга.
В качестве джемпера можно использовать водолазку или свитер тонкой вязки цвета кардигана. Выбирая кардиган или свитер, Шумиловская порекомендовала отдать предпочтение объёмным моделям, чтобы была возможность использовать ещё один слой — например, футболку или рубашку.
«Оптимизирует задачу составления многослойного образа расстёгивающийся верх. Это могут быть как пуговицы, так и молния. Создавать многослойный образ с такими вещами удобнее всего, так как есть возможность поддевать под них ещё один слой. А в случае чрезмерной многослойности можно просто расстегнуть или вовсе снять верхнюю вещь».
Рубашка
Это один из самых универсальных предметов гардероба — его можно использовать не только для летних образов, но и в холодное время года. В качестве основного элемента можно взять тонкий тёплый джемпер, а поверх надеть обычную хлопковую рубашку.
«Нижним» элементом может быть и сорочка, а поверх неё — свитер крупной вязки оверсайз, расстегнув при этом несколько верхних пуговиц.
Два жакета
Два жакета в одном образе — не только стильный тренд этой зимы , но и вариант, как быть одетой по погоде.
«Особенность образа в том, что один пиджак должен быть короче другого, визуально резонируя за счёт длины изделий, и надет поверх длинного. Важно, чтобы все элементы, которые вы будете сочетать, были разных тонов одного оттенка».
Если хочется, чтобы образ получился более уютным, короткий пиджак можно заменить кардиганом.
Верхняя одежда
По словам дизайнера, многослойный образ — это всегда объём и масштаб.
Самый подходящий вариант при составлении многослойных образов — верхняя одежда оверсайз. Надели несколько слоёв одежды — и не переживаете о том, что куртка или пальто не застегнётся. Отдать предпочтение можно объёмным пуховикам и длинным пальто кроя оверсайз.