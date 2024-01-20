Дизайнер рассказала о модных новинках 2024 года. Примеряем кардиган

По словам эксперта, важно следить за модными трендами и обновлять гардероб в соответствии с ними. Она назвала несколько вещей, которые будут в моде в 2024 году. Вот они.

Удлинённый прямой кардиган. Если в 2023 году модным считался короткий кардиган на одной пуговице, то сейчас в тренде обратное. Длинный кардиган хорошо будет сочетаться и с платьями, и с брюками, и с юбкой. А ещё он смотрится элегантнее.

«Идеальны они и для создания эффектного многослойного образа , который по-прежнему в тренде в 2024 году. Отдавайте предпочтение однотонным расцветкам, например пыльной розе, мяте, лаванде или традиционному горчичному оттенку, чтобы не прогадать», — посоветовала собеседница «Секрета».

Офисный костюм в стиле business casual. Оверсайз-луки уходят на второй план — в моде облегающие пиджаки и брюки в меру свободного покроя.

«Вместо ярких однотонных расцветок стоит приобретать спокойные пастельные оттенки , например нежно-голубой, светло-розовый либо цвет слоновой кости», — рекомендует Шумиловская.

Макси-юбка с пайетками. Такую вещь можно вписать даже в повседневный образ. Например, с удлинённым пиджаком или свободным свитером.

«Главное — чтобы ваш лук не был перегружен другими заметными деталями или перенасыщен броскими аксессуарами, поскольку «сверкающая деталь должна быть единственной броской фишкой» в составленном аутфите», — уточнила дизайнер.

Обувь с острым мысом. Такая модель обязательно должна быть в гардеробе у модниц.

«Если вы хотите выбрать актуальную и стильную обувь, обязательно обзаведитесь подобной моделью, которую нельзя назвать совершенно удобной из-за острого носа, но зато наверняка украшающей любой лук», — признала она.

Офискор. Это офисный стиль в новом прочтении, он стал популярен ещё в 2023 году.

«В моде классические рубашки, строгие пиджаки, жакеты и даже комбинезоны , выполненные из костюмной ткани», — объяснила дизайнер. Но если этот стиль не для вас, то можно включить в свой образ хотя бы одну вещь с отсылкой к этому тренду.

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