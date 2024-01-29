Жизнь
Опубликовано 29 января 2024, 16:40
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Длинные выходные ждут россиян в феврале. Сколько дней будем отдыхать

Работа даёт человеку возможность реализовать себя, построить карьеру и удовлетворить все или почти все свои хотелки. Но и про отдых забывать не стоит, тем более когда на дворе зима, холода, нехватка солнца и витаминов. Вот-вот наступит последний зимний месяц, который не только короче всех остальных, но ещё и богат на праздники. Так что возможность отдохнуть будет.
Длинные выходные ждут россиян в феврале. Сколько дней будем отдыхать
© freepik

В Роструде напомнили, что в феврале у россиян будут длинные выходные благодаря Дню защитника Отечества. В этом году он выпадает на пятницу — это будет выходной день. А дальше ещё два обычных выходных — суббота и воскресенье.

Более того, отдых начнётся ещё 22 февраля — это сокращённый рабочий день. Работаем меньше на час.

Остальные выходные пройдут как и обычно, хотя праздники на этом не заканчиваются. В феврале стоит поздравить также стоматологов (9 февраля), дипломатических работников (10 февраля), компьютерщиков (14 февраля) и экскурсоводов (21 февраля). Ещё 8 февраля отмечается День российской науки.

И ещё, конечно, же ещё есть День святого Валентина 14 февраля. Хотя этот праздник любят и отмечают не все. О том, как не разориться в этот день на цветы, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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