Длинные выходные ждут россиян в феврале. Сколько дней будем отдыхать

В Роструде напомнили, что в феврале у россиян будут длинные выходные благодаря Дню защитника Отечества. В этом году он выпадает на пятницу — это будет выходной день. А дальше ещё два обычных выходных — суббота и воскресенье.

Более того, отдых начнётся ещё 22 февраля — это сокращённый рабочий день. Работаем меньше на час.

Остальные выходные пройдут как и обычно, хотя праздники на этом не заканчиваются. В феврале стоит поздравить также стоматологов (9 февраля), дипломатических работников (10 февраля), компьютерщиков (14 февраля) и экскурсоводов (21 февраля). Ещё 8 февраля отмечается День российской науки.

И ещё, конечно, же ещё есть День святого Валентина 14 февраля. Хотя этот праздник любят и отмечают не все. О том, как не разориться в этот день на цветы, рассказали тут.