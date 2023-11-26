«Для чего мне дом?» Шуфутинский отказался от виллы на Мальдивах
Знаменитый российский шансонье Михаил Шуфутинский, от которого в начале сентября обычно просто не скрыться, заявил, что ему не нужен дом на Мальдивах, Сейшелах и других местах, о которых многие россияне могут только мечтать. По словам артиста, нужно жить там, где твой дом, а покупать недвижимость для галочки — как будто не имеет смысла.
На ежегодном международном музыкальном фестивале «Легенды "Ретро FM"» Михаил Шуфутинский признался, что ему не нужны виллы на популярных иностранных курортах.
«А зачем? Для чего мне дом? Дом — это привязанность, мой дом здесь. Я родился в Москве. Это моя страна, моя родина, зачем мне дом где-то?» — заявил артист. Он добавил, что счастлив жить в Москве и никуда перебираться не собирается.
Шансонье даже отменил концерты за рубежом, а всё из-за любви к родине, с которой не хотел разлучаться. Дров в огонь добавило и отношение к россиянам в других странах. Шуфутинский уже говорил об артистах, которые покинули страну, и не одобрял их решение.
Знаменитого шансонье в России знают даже подростки, а всё из-за мема про 3 сентября. Узнать о нём больше, а также об отношении самого артиста к этой неожиданной популярности, можно здесь.