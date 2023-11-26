Жизнь
15:20, 26 ноября 2023
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«Для чего мне дом?» Шуфутинский отказался от виллы на Мальдивах

Знаменитый российский шансонье Михаил Шуфутинский, от которого в начале сентября обычно просто не скрыться, заявил, что ему не нужен дом на Мальдивах, Сейшелах и других местах, о которых многие россияне могут только мечтать. По словам артиста, нужно жить там, где твой дом, а покупать недвижимость для галочки — как будто не имеет смысла.

«Для чего мне дом?» Шуфутинский отказался от виллы на Мальдивах
© кадр из видео / YouTube-канал Dенис Клявер

На ежегодном международном музыкальном фестивале «Легенды "Ретро FM"» Михаил Шуфутинский признался, что ему не нужны виллы на популярных иностранных курортах.

«А зачем? Для чего мне дом? Дом — это привязанность, мой дом здесь. Я родился в Москве. Это моя страна, моя родина, зачем мне дом где-то?» — заявил артист. Он добавил, что счастлив жить в Москве и никуда перебираться не собирается.

Шансонье даже отменил концерты за рубежом, а всё из-за любви к родине, с которой не хотел разлучаться. Дров в огонь добавило и отношение к россиянам в других странах. Шуфутинский уже говорил об артистах, которые покинули страну, и не одобрял их решение.

Знаменитого шансонье в России знают даже подростки, а всё из-за мема про 3 сентября. Узнать о нём больше, а также об отношении самого артиста к этой неожиданной популярности, можно здесь.

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