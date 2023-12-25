Для получения кредита россиянам скоро понадобится новый документ
Россиянам собираются выдавать кредиты при предоставлении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Он потребуется банкам для того, чтобы проверить наличие у клиента самозапрета (ограничение, которое банк накладывает на онлайн-операции по заявлению клиента). Так насление хотят защищать от мошенников. Об этом «Известиям» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам депутата, законопроект все готовы поддержать и в начале 2024 года его примут. Но сам закон о самозапрете на займы начнёт действовать лишь в 2025 году. Дело в том, что для реализации нововведения необходима серьёзная перенастройка системы, а вместе с тем и время. Например, нужно будет наладить взаимодействие банков и бюро кредитных историй (БКИ).
Схема будет такой:
- клиент, помимо прочих документов, предоставляет ИНН (а не СНИЛС);
- выясняется, нет ли на человеке самозапрета;
- банк узнаёт в БКИ, можно ли одобрить заявку.
До этого стало известно, что в России собираются ограничить переводы. Без открытия банковского счёта можно будет отправить не больше 100 000 рублей. В Минфине считают, что это снизит отток капитала из страны.