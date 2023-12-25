Для получения кредита россиянам скоро понадобится новый документ

По словам депутата, законопроект все готовы поддержать и в начале 2024 года его примут. Но сам закон о самозапрете на займы начнёт действовать лишь в 2025 году. Дело в том, что для реализации нововведения необходима серьёзная перенастройка системы, а вместе с тем и время. Например, нужно будет наладить взаимодействие банков и бюро кредитных историй (БКИ).

Схема будет такой:

клиент, помимо прочих документов, предоставляет ИНН (а не СНИЛС);

выясняется, нет ли на человеке самозапрета;

банк узнаёт в БКИ, можно ли одобрить заявку.

До этого стало известно, что в России собираются ограничить переводы. Без открытия банковского счёта можно будет отправить не больше 100 000 рублей. В Минфине считают, что это снизит отток капитала из страны.