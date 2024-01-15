Жизнь
16:40, 15 января 2024
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Выступления Волочковой хотят запретить из-за страстного видео с Джигурдой

У российской балерины Анастасии Волочковой, кажется, проблемы. Пока она тусила на Мальдивах, в Сеть слили видео её танцев с шоуменом Никитой Джигурдой. Теперь общественники из организации «Ветераны России» требуют отменить шоу Волочковой «Одержимость», которое должно состояться 28 января в Санкт-Петербурге. Сама звезда утверждает, что видео было снято год назад и его слил сам Джигурда.
Выступления Волочковой хотят запретить из-за страстного видео с Джигурдой
© Телеграм-канал Анастасия Волочкова/volochkova_anastasiya

Общественники считают, что Волочкова своим поведением подаёт плохой пример несовершеннолетним балеринам и её выступления могут плохо сказаться на психике детей.

«По-видимому, вечеринка Ивлеевой таких как Джигурда и Волочкова ничему не научила», — заявил Shot председатель организации Ильдар Резяпов.

Как рассказывала Волочкова, скандальное видео было снято год назад в её доме, в который Джигурда был вхож. На записи шоумен снимает с балерины штаны и целует её ниже пояса. Волочкова считает, что именно Джигурда слил это видео.

«Ты поступил как днище... Даже мужчиной тебя после этого не назвать. Нашей дружбе конец навсегда. После ничтожного твоего поступка», — написала Волочкова в соцсетях. Сам Джигурда это никак пока не комментировал.

Сейчас подобные сливы звёздам очень некстати. На волне отмен знаменитостей после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой у Волочковой и правда могут начаться проблемы. Ведь даже Филиппа Киркорова за «вход не в ту дверь» частично убрали из «Голубого огонька», а некоторые крупные компании разорвали рекламные контракты с певцом.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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