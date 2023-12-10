Дневной сон вредит здоровью и говорит о патологиях. Так как спать правильно?

Почему дневной сон вреден

Одно из ключевых правил гигиены сна гласит о необходимости полностью исключить дневной сон.

«Правило гигиены сна — это первая линия лечения заболеваний, расстройств, сопровождающихся инсомнией или нарушениями засыпания и поддержания сна. Поэтому разбивать сон на несколько частей непродуктивно и спать днём может быть вредно, если уже имеются нарушения», — рассказал врач-невролог Сергей Бордовский.

Основная проблема здесь заключается в том, что длительный дневной сон может помешать нормальному сну ночью. Из-за этого ситуация будет становиться всё хуже.

О чём может говорить дневная сонливость

В норме человек, который достаточно спит ночью, днём и не захочет этим заниматься. Если дневная сонливость всё же возникает и довольно часто, это может говорить о какой-то другой патологии.