Жизнь
07:30, 07 октября 2023
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«До чего ты меня доводишь». Как ведут себя манипуляторы в отношениях

Идеальные отношения хотели бы все, но над ними нужно долго и упорно работать, особенно когда изначально характер или прошлый опыт у партнёров далеко не сахар. А бывает и такое, что вроде бы всё выглядит нормально, но постоянно возникает ощущение, будто что-то не так. Вероятно, это просто из отношений торчат уши манипулятора, и психолог рассказала, как его распознать.

«До чего ты меня доводишь». Как ведут себя манипуляторы в отношениях
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Клинический психолог Юлия Кузнецова рассказала о самых частых приёмах манипуляторов. Вблизи, особенно с затуманенным любовью сознанием, бывает трудно самому распознать манипулятора, но с подсказками от специалиста это сделать реально. Какие бывают ситуации?

Манипуляция любовью

Маркер: «Если ты меня любишь, то...», «А вот если бы ты меня любил(а), то...». Любовь здесь воспринимается как жертва, но даже если идти на уступки, счастливее отношения не станут. План действий: манипулятор пусть учится прямо говорить просьбы, а его партнёр пусть не забывает о собственных нуждах и желаниях.

Манипуляция настроением

Маркер: «Вот ты меня бесишь, я потому и срываюсь!», «До чего ты меня доводишь!». Нельзя управлять эмоциями и чувствами других людей, мы можем только дать импульс, а как они на него ответят — полностью их ответственность. План действий: манипулятору стоит разобраться в своих эмоциях и научиться их контролировать, а его партнёру стоит отлавливать у себя необоснованное чувство вины и разбираться с ним на подлёте.

Манипуляция ролевой моделью

Маркер: «Настоящий мужик должен...», «Нормальная женщина не будет...». Никто никому ничего не должен, и все обязанности спокойно можно делить — кому что нравится, кто с чем мириться не намерен. План действий: В отношениях можно найти компромисс. Просто обсудите свои желания и предпочтения, только следите, чтобы это было реально вашим мнением, а не древним предрассудком.

Манипуляция «эмоциональными качелями»

Маркер: вместо разговора и какого-то компромисса идёт сперва скандал, а потом бурное примирение. В таких отношениях любовь всегда на разрыв и до безумия, но будущего у них нет. План действий: обсудите отношения в период покоя, а не скандала, подумайте, что вы хотите от вашей пары, каким вы видите дальнейшее развитие и будет ли оно. Как брать ипотеку и заводить детей, когда постоянно летают тарелки?

Манипуляция в отношениях — это ещё не самый страшный вариант. Бывают партнёры-абьюзеры, которые намеренно давят на все больные точки, чтобы их вторая половина поступала так, как нужно им, и во всём слушалась. Такие люди не поднимают руку, но нервы выматывают ничем не хуже. Как их распознать?

  1. Лезут в личные границы.
  2. Устраивают эмоциональные качели.
  3. Шантажируют чувствами.
  4. Устраивают драму.
  5. Требуют доказать любовь.
  6. Постоянно играют роль, могут расплакаться по щелчку.
  7. Винят во всём партнёра.
  8. Заставляют жить своими интересами.
  9. Убивают уверенность в себе.
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