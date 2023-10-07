«До чего ты меня доводишь». Как ведут себя манипуляторы в отношениях

Клинический психолог Юлия Кузнецова рассказала о самых частых приёмах манипуляторов. Вблизи, особенно с затуманенным любовью сознанием, бывает трудно самому распознать манипулятора, но с подсказками от специалиста это сделать реально. Какие бывают ситуации?

Манипуляция любовью

Маркер: «Если ты меня любишь, то...», «А вот если бы ты меня любил(а), то...». Любовь здесь воспринимается как жертва, но даже если идти на уступки, счастливее отношения не станут. План действий: манипулятор пусть учится прямо говорить просьбы, а его партнёр пусть не забывает о собственных нуждах и желаниях.

Манипуляция настроением

Маркер: «Вот ты меня бесишь, я потому и срываюсь!», «До чего ты меня доводишь!». Нельзя управлять эмоциями и чувствами других людей, мы можем только дать импульс, а как они на него ответят — полностью их ответственность. План действий: манипулятору стоит разобраться в своих эмоциях и научиться их контролировать, а его партнёру стоит отлавливать у себя необоснованное чувство вины и разбираться с ним на подлёте.

Манипуляция ролевой моделью

Маркер: «Настоящий мужик должен...», «Нормальная женщина не будет...». Никто никому ничего не должен, и все обязанности спокойно можно делить — кому что нравится, кто с чем мириться не намерен. План действий: В отношениях можно найти компромисс. Просто обсудите свои желания и предпочтения, только следите, чтобы это было реально вашим мнением, а не древним предрассудком.

Манипуляция «эмоциональными качелями»

Маркер: вместо разговора и какого-то компромисса идёт сперва скандал, а потом бурное примирение. В таких отношениях любовь всегда на разрыв и до безумия, но будущего у них нет. План действий: обсудите отношения в период покоя, а не скандала, подумайте, что вы хотите от вашей пары, каким вы видите дальнейшее развитие и будет ли оно. Как брать ипотеку и заводить детей, когда постоянно летают тарелки?

Манипуляция в отношениях — это ещё не самый страшный вариант. Бывают партнёры-абьюзеры, которые намеренно давят на все больные точки, чтобы их вторая половина поступала так, как нужно им, и во всём слушалась. Такие люди не поднимают руку, но нервы выматывают ничем не хуже. Как их распознать?