Добавки для зависимости. Врач раскрыла опасность безалкогольного пива

В безалкогольном пиве можно найти немало добавок, например ароматизаторов, усилителей вкуса и красителей. Все они способствуют тому, что у человека возникает предрасположенность и привыкание к спиртному на психологическом уровне, уверена Маргарита Королёва. А уже со временем такое психологические привыкание становится физической зависимостью.

Это связано с тем, что употребление безалкогольного пива ликвидирует внутренний запрет на алкоголь. Особенно опасно подобное воздействие для подростков и их ещё неокрепшей психики.

Но и с бактериями в пиве дело обстоит серьёзно. По словам специалиста, при употреблении напитков с содержанием патогенных бактерий нарушается внутренняя микрофлора кишечника. При этом от здоровья последнего в основном зависит состояние защитных сил организма и иммунитета.