Жизнь
20:00, 11 декабря 2023
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Добавки для зависимости. Врач раскрыла опасность безалкогольного пива

Добавки в безалкогольном пиве формируют привыкание уже к алкогольным напиткам — такое заявление в беседе с «Известиями» сделала профессор Академии постдипломного образования ФМБА, руководитель клиники «Центр Маргариты Королёвой» Маргарита Королёва. Ранее учёные нашли такое пиво отличной питательной средой для бактерий. Оказалось, это не единственная его опасность.

Freepik

Freepik

© Freepik

В безалкогольном пиве можно найти немало добавок, например ароматизаторов, усилителей вкуса и красителей. Все они способствуют тому, что у человека возникает предрасположенность и привыкание к спиртному на психологическом уровне, уверена Маргарита Королёва. А уже со временем такое психологические привыкание становится физической зависимостью.

Это связано с тем, что употребление безалкогольного пива ликвидирует внутренний запрет на алкоголь. Особенно опасно подобное воздействие для подростков и их ещё неокрепшей психики.

Но и с бактериями в пиве дело обстоит серьёзно. По словам специалиста, при употреблении напитков с содержанием патогенных бактерий нарушается внутренняя микрофлора кишечника. При этом от здоровья последнего в основном зависит состояние защитных сил организма и иммунитета.

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