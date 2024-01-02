Жизнь
21:20, 02 января 2024
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Дочь Александра Абдулова заявила, что мечтает стать режиссёром

Любимец российских зрителей Александр Абдулов снялся в множестве фильмов и играл в театре. Также он попробовал себя кинорежиссёром, сценаристом и ведущим. Артист дважды был женат. Во втором браке родилась дочь Евгения, но через год Абдулов умер. Сейчас девушке 16 лет. Она пошла по стопам отца — уже снялась в нескольких фильмах и мечтает стать режиссёром.

Дочь Александра Абдулова заявила, что мечтает стать режиссёром
© Скриншот/YouTube-канал «Центральное Телевидение»

«Считаю, что в эту профессию стоит идти, когда тебе есть что рассказать. А у меня историй очень много», — рассказала Абдулова «Антенне-Телесемь».

Но и к нынешней работе в кино она относится ответственно. Говорит, не боится ни погоды, ни плохого самочувствия, ни времени съёмок и даже готова на 50 кг похудеть ради роли.

А ранее об Абдулове вспоминала одна из его женщин. Лариса Штейнман рассказала, что хотела выйти за артиста замуж, но он говорил, что никогда на ней не женится.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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