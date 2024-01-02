Дочь Александра Абдулова заявила, что мечтает стать режиссёром
Любимец российских зрителей Александр Абдулов снялся в множестве фильмов и играл в театре. Также он попробовал себя кинорежиссёром, сценаристом и ведущим. Артист дважды был женат. Во втором браке родилась дочь Евгения, но через год Абдулов умер. Сейчас девушке 16 лет. Она пошла по стопам отца — уже снялась в нескольких фильмах и мечтает стать режиссёром.
«Считаю, что в эту профессию стоит идти, когда тебе есть что рассказать. А у меня историй очень много», — рассказала Абдулова «Антенне-Телесемь».
Но и к нынешней работе в кино она относится ответственно. Говорит, не боится ни погоды, ни плохого самочувствия, ни времени съёмок и даже готова на 50 кг похудеть ради роли.
А ранее об Абдулове вспоминала одна из его женщин. Лариса Штейнман рассказала, что хотела выйти за артиста замуж, но он говорил, что никогда на ней не женится.