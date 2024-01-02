Дочь Александра Абдулова заявила, что мечтает стать режиссёром

«Считаю, что в эту профессию стоит идти, когда тебе есть что рассказать. А у меня историй очень много», — рассказала Абдулова «Антенне-Телесемь».

Но и к нынешней работе в кино она относится ответственно. Говорит, не боится ни погоды, ни плохого самочувствия, ни времени съёмок и даже готова на 50 кг похудеть ради роли.

А ранее об Абдулове вспоминала одна из его женщин. Лариса Штейнман рассказала, что хотела выйти за артиста замуж, но он говорил, что никогда на ней не женится.