«Дочь иноагента» Кристина Орбакайте осталась без концертов

Отмена концертов Орбакайте

7 февраля мэр Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам концертов Орбакайте и Арбениной с просьбой отменить эти выступления. Он сослался на требование общественного движения «Культурный фронт России».

До этого выступления Орбакайте уже отменили в Красноярске (7 марта), Новосибирске (8 и 9 марта), Иркутске (12 марта), Братске (10 марта), Улан-Удэ (13 марта), Чите (14 марта) и Хабаровске (18 марта).

В Иркутской области общественники просили об отмене местного губернатора, при этом назвав Орбакайте «дочерью иноагента». От лица Игоря Кобзева им пообещали, что «концерт будет отменён». Собеседников не смутило то, что среди родителей Орбакайте нет иностранных агентов. Иноагентом в России признан муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин, но он моложе своей падчерицы.

Телеведущий Оскар Кучера был раздосадован этим фактом и заступился за Орбакайте. «При чём тут дочь? Она ничего не говорила, никуда не улетала, да и сама Пугачёва не иноагент, а жена иноагента», — написал Кучера в телеграме.

Однако позднее изменил свою позицию, когда ему прислали фото Орбакайте с самыми настоящими иноагентами.