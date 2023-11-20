«Становится другим человеком». Дочь Панина* разоткровенничалась об актёре

Девушка рассказала, что их жизнь сейчас как на иголках и неизвестно, что будет дальше.

«Ничего не предвещает беды — и тут бабац. Какое-то событие — и вы уже куда-то едете», — сообщила она.

По словам девушки, она не чувствует себя в безопасности.

«Не то, что он меня ударит, изобьёт, забудет где-нибудь в другой стране, а сам уедет. Мне не хватает примкнуться куда-то. Вот у меня была бабушка таким человеком», — добавила Анна.

Также дочь актёра рассказала, что, когда Панин выпивает, то становится «немного другим человеком» и они начинаются сильно ругаться.

Ещё одна российская знаменитость, певица Алла Пугачёва, тоже уже не один год как уехала из России. Сначала она с семьёй жила в Израиле, а сейчас перебралась на Кипр. Недавно артистку увидели выходящей из местного мужского монастыря. Вместе с певицей были сын и какая-то женщина.

* Признан в России иностранным агентом.