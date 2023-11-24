Дочь Александра Малинина похвастала подарком за $7000 от жениха-британца

Обновку девушка показала в соцсетях. Среди фото с цветами красуются серьги от бренда Tiffany & Co. Цена такой модели сейчас — $7000, что в рублях — 617 000.

Зак написал любимой тёплые слова поздравления и отметил, что она — самый удивительный и красивый человек, которого он знает.

Пара познакомилась пять лет назад в Лондоне, известно, что Зак работает в финансовой сфере.

Устинья — жена Малинина от третьего брака с врачом-гинекологом Эммой Залукаевой. Второй супругой артиста была певица Ольга Зарубина, исполнявшая песню «На теплоходе музыка играет». В 1985 году у пары родилась дочь Кира, но воспитывал её второй муж Зарубиной. Малинин же встретился с уже выросшим ребёнком — в 2011 году на шоу «Пусть говорят». Певица недавно рассказала, что у неё от этого остался неприятный осадок.