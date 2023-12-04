Дочь Волочковой, не пригласившая балерину на 18-летие, наконец её навестила
Слухи о непростых отношениях Анастасии Волочковой с её 18-летней дочерью Ариадной ходят давно. Сначала девушка не пригласила именитую родственницу на свой выпускной, потом — на день рождения. Да и живёт она с некоторых пор не с матерью, а с отцом Игорем Вдовиным и его новой супругой. Однако, похоже, спустя время отношения матери и дочери потеплели.
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Ариадна Волочкова приехала в загородный дом балерины на день рождения бабушки. Танцовщица поспешила выложить фото с наследницей и отметила, что та уже стала взрослой.
«Это невероятный вечер! Наполненный радостью и воспоминаниями!» — подписала она снимок.
Волочкова отметила, что любит и гордится своей дочерью. И это несмотря на то, что Ариадна не позвала мать на свой школьный выпускной, а следом и на 18-летие. Экс-прима Большого театра объяснила это тем, что девушка якобы не хотела, чтобы всё внимание досталось её звёздной родительнице.
Волочковой не привыкать к подобным ситуациям. На церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» она хотела сфотографироваться с певцом Сергеем Лазаревым, но тот отстранился от неё. Когда на это обратили внимание в соцсетях, Волочкова разразилась гневной тирадой о завистниках.